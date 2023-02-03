بعد الصفقات الجديدة.. استبعاد أوباميانغ من قائمة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا
استبعد تشيلسي المهاجم الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ من تشكيلته في دوري أبطال أوروبا، بعد التعاقد مع إنزو فرنانديز أغلى صفقة في بريطانيا، وميخايلو مودريك وجواو فيليكس.
وكذلك استبعد المدافع الفرنسي بينوا بادياشيل من القائمة، رغم انضمامه للفريق اللندني الشهر الماضي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.
وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أنه سُمح لتشيلسي فقط بتسجيل ثلاثة لاعبين جدد كحد أقصى لمراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا، قبل مواجهة بروسيا دورتموند الألماني في دور الستة عشر بدءًا من 15 فبراير/شباط الحالي.
وتقتصر قوائم الأندية على 25 لاعباً، وكانت القائمة تضم 24 لاعباً في مرحلة المجموعات مع رحيل واحد منهم فقط هو الإيطالي جورجينيو الذي انتقل إلى آرسنال الشهر الماضي أيضا.
وكان على الأندية إبلاغ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بالتغييرات التي ستطرأ على التشكيلة بحلول مساء الخميس الثاني من فبراير/شباط الحالي.
ويُسمح للاعبين الثلاثة المسجلين الجدد باللعب مع نادٍ آخر في المسابقات الأوروبية هذا الموسم.
وأبرم تشيلسي ثماني صفقات في يناير/كانون الثاني الماضي مقابل إجمالي 323.3 مليون جنيه إسترليني، بينما سيبقى مالو غوستو على سبيل الإعارة في أولمبيك ليون، وينتظر أندري سانتوس تصريح عمل، مما ترك المدير الفني غراهام بوتر في مشكلة لاختيار ثلاثة لاعبين فقط من فرنانديز ومودريك وفيليكس وبادياشيل وديفيد داترو فوفانا ونوني مادويك.
وأُدرج أوباميانغ في قائمة الدوري الإنجليزي الممتاز المكونة من 25 لاعباً إلى جانب التعاقدات الجديدة، حيث لا توجد قيود على عدد التغييرات التي يمكن أن تقوم بها الأندية. وكان الموعد النهائي أيضا يوم الخميس.
ولم يبدأ المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا أي مباراة مع تشيلسي منذ الهزيمة 1-صفر على أرضه أمام آرسنال في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وسجل ثلاثة أهداف فقط بعد أن انضم في آخر أيام فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني من برشلونة، والتي شملت انتقال المدافع الإسباني ماركوس ألونسو إلى برشلونة.
وقال بوتر، يوم الخميس، إنه يتوقع بعض المحادثات الصعبة مع اللاعبين بشأن اختيار تشكيلته في دوري أبطال أوروبا.
وأضاف المدير الفني الإنجليزي: "الأمر يتعلق بالصدق والاحترام والشفافية قدر الإمكان. علينا أن نخلق بيئة تحترم فيها اللاعبين الراغبين في اللعب الذين يريدون المنافسة ومساعدة الفريق."