بعد الصفقات الجديدة.. استبعاد أوباميانغ من قائمة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

وكذلك استبعد المدافع الفرنسي بينوا بادياشيل من القائمة، رغم انضمامه للفريق اللندني الشهر الماضي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أنه سُمح لتشيلسي فقط بتسجيل ثلاثة لاعبين جدد كحد أقصى لمراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا، قبل مواجهة بروسيا دورتموند الألماني في دور الستة عشر بدءًا من 15 فبراير/شباط الحالي.

وتقتصر قوائم الأندية على 25 لاعباً، وكانت القائمة تضم 24 لاعباً في مرحلة المجموعات مع رحيل واحد منهم فقط هو الإيطالي جورجينيو الذي انتقل إلى آرسنال الشهر الماضي أيضا.

وكان على الأندية إبلاغ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بالتغييرات التي ستطرأ على التشكيلة بحلول مساء الخميس الثاني من فبراير/شباط الحالي.

ويُسمح للاعبين الثلاثة المسجلين الجدد باللعب مع نادٍ آخر في المسابقات الأوروبية هذا الموسم.