زوجة فابريغاس تكشف حقيقة خيانة ميسي لزوجته أنتونيلا روكوزو
تدخلت دانيلا سمعان، زوجة الإسباني سيسك فابريغاس، نجم برشلونة السابق، وصديقة ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو، لإيقاف الشائعات التي انتشرت مؤخرا بشأن وجود أزمة بين النجم الأرجنتيني وزوجته يهدد بانهيار زواجهما.
ويرتبط ميسي وزوجته أنتونيلا بعلاقة قوية منذ 2008 وتزوجا رسميا في 2017، وهي أم أبنائه ماتيو وتياغو وسيرو.
وتداولت تقارير في الفترة الأخيرة، شائعة بدخول ميسي في علاقة أخرى مع صحفية أرجنتينية، وأن زواجه مع أنتونيلا على وشك الانهيار.
ما استدعى دانيلا سمعان، والتي تعد صديقة مقربة جدا من الثنائي ميسي وأنتونيلا، لكشف حقيقة هذه الأنباء، حيث كتب على منصة "إنستغرام": "تلك الأنباء لا معنى لها، ولا أساس لها من الصحة".
وكانت الصحفية الأرجنتينية صوفيا مارتينيز، التي ارتبط اسمها بوجود علاقة مع ميسي، قد أجرت حوارًا مع النجم الأرجنتيني بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة في مسيرته.
كما قامت "صوفيا" بتغطية بطولة كأس العالم 2022 في قطر وأجرت أيضا حوارا مع ميسي عن عشق الجماهير الأرجنتينية له، حيث قالت له: "لا يوجد طفل لا يرتدي قميص فريقك، لا يهم إذا ما كانت أصلية أم لا، لقد تركت بصمتك في حياة الجميع، وهذا بالنسبة لي أهم من الفوز بكأس العالم".
يذكر أن أنتونيلا شاركت مؤخرا صورة ميسي وهو يجلس على الكرة بعد قيامه ببعض التدريبات، ووضعت إيموجي القلب عبر ستوري حسابها الخاص على إنستغرام، في رد صريح منها على تلك الشائعات.
وكان ليونيل ميسي قد انضم إلى صفوف إنتر ميامي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة انتقال حر.