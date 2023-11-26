زوجة فابريغاس تكشف حقيقة خيانة ميسي لزوجته أنتونيلا روكوزو

تدخلت دانيلا سمعان، زوجة الإسباني سيسك فابريغاس، نجم برشلونة السابق، وصديقة ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو، لإيقاف الشائعات التي انتشرت مؤخرا بشأن وجود أزمة بين النجم الأرجنتيني وزوجته يهدد بانهيار زواجهما.

ويرتبط ميسي وزوجته أنتونيلا بعلاقة قوية منذ 2008 وتزوجا رسميا في 2017، وهي أم أبنائه ماتيو وتياغو وسيرو.