رد فعل ساديو ماني بعد مشاهدة قاسم لاجامي شقيق زميله علي لاجامي (فيديو)

ويلعب علي لاجامي مع النصر، في حين يدافع شقيقه التوأم قاسم لاجامي عن ألوان فريق الفتح.

وقبيل مباراة الفريقين، مساء اليوم الجمعة، بدوري روشن السعودي للمحترفين، تفاجأ ماني بالتشابه الشديد بين الشقيقين، خلال السلام المتبادل بين الفريقين.

ويبدو أن ساديو ماني لم يكن يعرف بوجود توأم لزميله علي لاجامي، وأصدر ردة فعل مفاجئة فور رؤيته قاسم لاجامي.