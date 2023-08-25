رد فعل ساديو ماني بعد مشاهدة قاسم لاجامي شقيق زميله علي لاجامي (فيديو)
لقطة طريفة لماني
فوجئ السنغالي ساديو ماني لاعب نادي النصر السعودي بالتشابه المتطابق بين قاسم لاجامي، لاعب الفتح، وشقيقه علي لاجامي لاعب النصر.
ويلعب علي لاجامي مع النصر، في حين يدافع شقيقه التوأم قاسم لاجامي عن ألوان فريق الفتح.
وقبيل مباراة الفريقين، مساء اليوم الجمعة، بدوري روشن السعودي للمحترفين، تفاجأ ماني بالتشابه الشديد بين الشقيقين، خلال السلام المتبادل بين الفريقين.
ويبدو أن ساديو ماني لم يكن يعرف بوجود توأم لزميله علي لاجامي، وأصدر ردة فعل مفاجئة فور رؤيته قاسم لاجامي.
ويلعب النصر ضد الفتح ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الجمعة.
وتقام المباراة على أرضية ستاد مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، معقل فريق الفتح.
ويعيش فريق النصر السعودي حالة من التخبط عقب الهزيمة في أول جولتين أمام فريقي الاتفاق والتعاون.