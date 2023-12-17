الجماهير تقتحم تدريبات الأهلي قبل مواجهة فلومينينسي (فيديو)
اقتحم عدد من جماهير الأهلي المصري تدريبات الفريق اليوم الأحد قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلي غدا الإثنين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وشهدت تدريبات الأهلي اقتحام عدد من الجماهير للملعب والهتاف "أهلي، أهلي، أهلي".
وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعد فوزه 3/0 على الاتحاد السعودي يوم الجمعة الماضي في الدور الأول.
وستكون هذه أول مواجهة بين الأهلي وفلومينينسي.
والمتأهل من مواجهة الأهلي وفلومينينسي سيلعب في النهائي يوم 22 ديسمبر مع المتأهل من مواجهة مانشستر سيتي وأوراوا ريد دياموندز.
وهذه أول مشاركة لفلومينينسي في كأس العالم للأندية، في المقابل يشارك الأهلي في مونديال الأندية للمرة التاسعة.
وريال مدريد هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية وهو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 5 ألقاب مقابل 3 ألقاب لبرشلونة ولقبين لكل من بايرن ميونخ وكورينثيانز.
وهذه آخر نسخة بالنظام الحالي في كأس العالم للأندية، واليوم الأحد أقرَّ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تفاصيل الشكل الجديد لكأس العالم للأندية، والتي ستنطلق بداية من 2025، وسيتم تنظيمها كل 4 سنوات.
وستقام البطولة الجديدة في الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو، في حين ستقام بطولة قارية جديدة للأندية سنويا اعتبارا من العام المقبل.
وسيكون الاسم الرسمي للمسابقة هو "Mundial de Clubes FIFA" وستضم أندية من كل الاتحادات القارية الستة.
واستقر مجلس "الفيفا" على تأهل 12 فريقًا من قارة أوروبا، تم الاستقرار على 4 منها، هي: تشيلسي، ريال مدريد، مانشستر سيتي، وفي انتظار بطل 2024.
أما الـ8 فرق الأخرى فهي أندية من التصنيف القاري، منها حاليًا، بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان، وإنتر ميلان، وبورتو، وبنفيكا.
ومن آسيا تم اختيار 4 أندية، هي: الهلال السعودي، أوراوا الياباني، وبطل آسيا هذا العام، وفريق آخر عبر التصنيف.
أما قارة أفريقيا فمثلها مثل آسيا، تشارك بأربعة فرق، وتأكدت مشاركة الأهلي المصري، والوداد المغربي، وبطل نسخة دوري أبطال أفريقيا 2023/2024، وفريق آخر عبر تصنيف القارة وفقًا للجدارة الرياضية.