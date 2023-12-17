الجماهير تقتحم تدريبات الأهلي قبل مواجهة فلومينينسي (فيديو)

اقتحم عدد من جماهير الأهلي المصري تدريبات الفريق اليوم الأحد قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلي غدا الإثنين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وشهدت تدريبات الأهلي اقتحام عدد من الجماهير للملعب والهتاف "أهلي، أهلي، أهلي".

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعد فوزه 3/0 على الاتحاد السعودي يوم الجمعة الماضي في الدور الأول.

وستكون هذه أول مواجهة بين الأهلي وفلومينينسي.