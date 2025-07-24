لقطة اليوم.. لاعبو النصر السعودي يتساقطون بعد تدريبات جيسوس (فيديو)

يبدو أن البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني الجديد للنصر السعودي، تسبب في صدمة لنجوم الفريق خلال معسكر الإعداد الحالي المقام في النمسا.

وكان جيسوس تولى تدريب "العالمي" قبل أيام قليلة، واتجه مع بعثة الفريق إلى النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد، حيث سيتجه الفريق بعدها إلى البرتغال لاستكمال تدريباته قبل خوض بطولة السوبر السعودي خلال الشهر المقبل.

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ومنذ تولي جيسوس مقاليد ترديب الفريق النصراوي، وهو لا يتوقف عن العمل البدني والفني والتكتيكي سواء في الملعب أو خارجه بصالة الألعاب الرياضية.

وشهد أحدث تدريبات للفريق خضوع اللاعبين لمران استمر لأكثر من 3 ساعات، ما بين التدريبات البدنية في صالة الألعاب الرياضية، ثم استكمال العمل على رفع اللياقة على أرض الملعب، قبل أن يقرر جيسوس التركيز على بعض النقاط الفنية والتكتيكية.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر منصة "إكس" فيديو من التدريبات، حيث ظهر خلاله جميع نجوم الفريق في حالة تعب شديدة من قوة الحمل التدريبي، وبدؤوا يتساقطون على الأرض من شدة التعب والإرهاق غير العادي.

وظهر عبدالله الخيبري، لاعب وسط الفريق في مقطع مصور، وهو يردد: "التدريبات صعبة وأشعر بتعب كبير، وهي الحال ذاتها بالنسبة لعبدالرحمن غريب الذي قال: "لا أستطيع التحدث من شدة التمرين".

كما ظهر السنغالي ساديو ماني واضعا منشفة مبللة بالماء على رأسه بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وهي الحال ذاتها بالنسبة لبعض اللاعبين.

ويستهدف جيسوس متابعة التدريبات والقياسات البدنية باستمرار، لدرجة تصل إلى أنه يتدرب مع المجموعة بشكل طبيعي، رغم تقدمه في العمر، وهو ما اعتاد عليه سابقا مع الهلال.