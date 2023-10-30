بث مباشر لحفل الكرة الذهبية 2023

ينطلق بعد قليل حفل الكرة الذهبية في العاصمة الفرنسية باريس والذي سيشهد توزيع عدة جوائز هامة على رأسها الجائزة الأغلى في عالم كرة القدم.ويتنافس ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي مع إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي وزميله بالفريق كيفين دي بروين على الجائزة بالإضافة إلى النجم الفرنسي كيليان مبابي. .وسيشهد الحفل توزيع مجموعة من الجوائز مثل الفتى الذهبي والكرة الذهبية لأفضل لاعب وأفضل مهاجم وجائزة سقراط.وحسب التقارير فإن ميسي الذي وصل باريس بالفعل استعدادا للحفل هو الأقرب للفوز بالكرة الذهبية. .وفي حال تتويج ميسي بالكرة الذهبية سيصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يتوج بها وهو يلعب خارج أوروبا.وبدأ بالفعل الإعلان عن ترتيب أفضل 30 لاعبا في العالم قبل انطلاق الحفل.