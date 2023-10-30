بث مباشر لحفل الكرة الذهبية 2023

ينطلق بعد قليل حفل الكرة الذهبية في العاصمة الفرنسية باريس والذي سيشهد توزيع عدة جوائز هامة على رأسها الجائزة الأغلى في عالم كرة القدم.

ويتنافس ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي مع إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي وزميله بالفريق كيفين دي بروين على الجائزة بالإضافة إلى النجم الفرنسي كيليان مبابي.