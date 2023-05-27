كهربا
كهربا

الزمالك يطالب بإعادة مباراة كأس السوبر لعدم قانونية مشاركة كهربا

الزمالك يريد إعادة مباراة السوبر وإدخاله طرفًا فيها أمام الأهلي
إرم نيوز

طلب نادي الزمالك بشكل رسمي إعادة مباراة كأس السوبر المصري التي أقيمت في الخامس من مايو بدولة الإمارات، وجمعت بين الأهلي وبيراميدز، وانتهت بفوز المارد الأحمر.

الزمالك طلب إعادة مباراة السوبر وأن يكون طرفًا في اللقاء بسبب إشراك كهربا في اللقاء رغم إيقافه من قبل لجنة الانضباط 12 مباراة.

وتقدم رئيس الإدارة القانونية بنادي الزمالك بشكوى لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، ضد النادي الأهلي واتحاد الكرة ولجنة التظلمات باتحاد الكرة ومحمود كهربا مهاجم النادي الأهلي، مطالبًا بمعاقبتهم وإعادة المباراة.

واستند الزمالك في شكواه وفقًا لما يراه لأحكام قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بعد إشراك كهربا في السوبر المصري الذي أقيم في الإمارات رغم إيقاف اللاعب من قبل لجنة الانضباط.

كما طالب نادي الزمالك في شكواه إعادة مباراة السوبر المصري وأن يكون الزمالك طرفًا في اللقاء بسبب إشراك كهربا في اللقاء رغم إيقافه من قبل لجنة الانضباط 12 مباراة.

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يذكر أن نادي الزمالك اعتذر عن المشاركة في بطولة السوبر المصري نسخة موسم 2021 - 2022، ليقرر اتحاد الكرة المصري اختيار نادي بيراميدز لمواجهة الأهلي، وهي البطولة التي توج بها الفريق الأحمر، بسبب تعليق عقوبة كهربا.

وقامت إدارة الأهلي باللجوء إلى هيئة القضاء الإداري حول مدى قانونية لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم إلى جانب اختصام وزارة الرياضة لإيقاف قرار اتحاد الكرة بتعيين لجنة الانضباط، ما استدعى اتحاد الكرة لرفع الإيقاف عن كهربا لحين الفصل في القضية.

الزمالك
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