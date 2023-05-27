الزمالك يطالب بإعادة مباراة كأس السوبر لعدم قانونية مشاركة كهربا

وتقدم رئيس الإدارة القانونية بنادي الزمالك بشكوى لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، ضد النادي الأهلي واتحاد الكرة ولجنة التظلمات باتحاد الكرة ومحمود كهربا مهاجم النادي الأهلي، مطالبًا بمعاقبتهم وإعادة المباراة.

واستند الزمالك في شكواه وفقًا لما يراه لأحكام قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بعد إشراك كهربا في السوبر المصري الذي أقيم في الإمارات رغم إيقاف اللاعب من قبل لجنة الانضباط.

كما طالب نادي الزمالك في شكواه إعادة مباراة السوبر المصري وأن يكون الزمالك طرفًا في اللقاء بسبب إشراك كهربا في اللقاء رغم إيقافه من قبل لجنة الانضباط 12 مباراة.