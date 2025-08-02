ابنته قاطعته ولا تريد حمل اسمه.. واندا نارا توجه ضربة موجعة لإيكاردي

كتب – نور الدين ميفراني

ما زال الصراع الدائر بين الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم غلطة سراي، وزوجته السابقة واندا نارا، يثير كثيرًا من المشكلات بين الطرفين، فيما دخل أولادهما طرفا الآن في هذا النزاع.

وتزوجت نارا بإيكاردي في مايو 2014، بعد أقل من عام من نهاية زواجها بالأرجنتيني ماكسي لوبيز، زميل إيكاردي السابق.

في مارس الماضي، أعلنت محكمة ميلانو انفصال إيكاردي وواندا نارا رسميًا، لكنهما لم يتطلقا بعد، إذ لا تزال العلاقات بين النادي واللاعب متوترة للغاية.

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ويحاول إيكاردي الحصول على حضانة ابنتيه من واندا نارا قانونيا، وهما فرنشيسكا (10 سنوات) وإيزابيلا (9 سنوات)، لكن المفاجأة أنهما لا ترغبان في العيش معه وتفضلان البقاء مع والدتهما.

وذكرت الصحفية الأرجنتينية لورا أوبفال أن فرانشيسكا الابنة الكبرى لماورو إيكاردي قطعت كل الاتصالات بينها وبين والدها ولا ترغب في استخدام اسمه أيضا في المستقبل.

وحسب الصحفية، فإن غضب فرانشيسكا من والدها ماورو إيكاردي جاء بسبب ابتعاده عنهم وعدم الإقامة معهم، كما غاب عن حفل عيد ميلادها العاشر في يناير الماضي.

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وقطعت ابنتا إيكاردي كل قنوات الاتصال معه، وقالت فرانشيسكا: "لا أريد أن أتحدث عن والدي ولا أحب ما يفعل".

وقطعت واندا نارا سفرها أخيرا لتعود إلى الأرجنتين لمساندة ابنتيها، فيما يظل إيكاردي في الأرجنتين بعيدا عن ابنتيه يخوض حربا قضائية مع والدتهما للحصول على حضانتهما.

وتطارد الفضائح الثنائي ماورو إيكاردي وواندا نارا أخيرا في ظل اكتشاف خيانات جديدة وظهور فيديوهات إباحية يظهر فيها اللاعب، واتهم زوجته السابقة بأنها السبب وراء تسريبها.