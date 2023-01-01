كيليان مبابي ينهي 2022 متفوقا على هالاند وليفاندوفسكي

أنهى النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان سنة 2022 بتسجيل 56 هدفا في 56 مباراة كأفضل هداف في السنة رفقة النادي والمنتخب، متفوقا على النرويجي إيرلينغ هالاند والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وتوج كيليان مبابي هدافا للدوري الفرنسي الموسم الماضي، كما توج هدافا لنهائيات كأس العالم قطر 2022 برصيد 8 أهداف وسجل في سنة 2022 للمنتخب الفرنسي 12 هدفا فيما سجل بقية الأهداف لباريس سان جيرمان بمعدل بلغ هدفا في كل مباراة خلال السنة المنصرمة.