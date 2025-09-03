تريد أن تصبح حكمة.. طرد 3 لاعبين بسبب صور مع ممثلة أفلام "للكبار فقط"

قرر ناد برازيلي تسريح 3 لاعبين كرة قدم مراهقين، بعد التقاط صور سيلفي مع ممثلة أفلام للكبا فقط، في حادثة أثارت غضب النادي وأصدر بيانًا شديد اللهجة.

أخبار ذات علاقة مراوغة مذهلة من نيمار في فوز سانتوس على كروزيرو بالدوري البرازيلي (فيديو)

ووقع الحادث عندما قابل اللاعبون الثلاثة، البالغون من العمر 17 عامًا، تلك الممثلة في مطار، والتقطوا معها صورًا ذاتية "سيلفي".

وانتشرت الصور على نطاق واسع في وسائل الإعلام، ما دفع نادي أتلتيكو جويانيينسي إلى فصل اللاعبين من فريقه تحت 17 سنة.

وكانت الممثلة البالغة من العمر 42 عامًا والمصنفة ضمن أكثر ممثلات الأفلام للكبار فقط، قد تصدرت العناوين في المملكة المتحدة سابقًا هذا العام بعد أن كشفت عن تدريبها لتصبح حكم كرة قدم.

ووصفت الممثلة البالغة من العمر 42 عامًا، والحائزة جوائز، التي تُعَدُّ من بين أكثر الممثلات مشاهدةً في صناعة أفلام الكبار فقط، لوسائل الإعلام المحلية في مارس الماضي، نفسها بأنها فنانة أفلام للكبار سابقة، على الرغم من أنها لا تزال تُمارس التمثيل.

وقالت: "أرى مستقبلًا باهرًا لي كحكمة".

ولم يتم الكشف عن أسماء اللاعبين المراهقين الذين التقطوا الصور معها، لكن وجوههم ظهرت دون تشويش في الوسائل الإعلامية التي نشرت الخبر.

من جانبه، نفذ متحدث باسم نادي أتلتيكو جويانيينسي، الذي يلعب فريقه الأول في الدرجة الثانية البرازيلية، ما تردد عن أن فصل اللاعبين كان بسبب صورهم مع سانشيز.

وقال إن القرار كان مبنيًا على "معايير الأداء الفني"، مؤكدًا أن النادي طلب من ثلاثة لاعبين آخرين في الفريق تحت 17 سنة المغادرة أيضًا.