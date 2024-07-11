بأوامر فليك.. فحص الأسنان إلزامي للاعبي برشلونة

كشفت صحيفة "آس" أن الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، طلب من الجهاز الطبي للنادي ضرورة إجراء فحص الأسنان لجميع لاعبي الفريق الأول، إذ تأتي هذه الخطوة إضافة جديدة إلى الفحوصات المعتادة التي كانت تقتصر على أربعة أقسام رئيسة.

وخضع لاعبو برشلونة لاختبارات طبية وبدنية على مدار يومي الأربعاء والخميس على أن يخوض اللاعبون فترات تدريبية مسائية في الأيام نفسها.

وكانت الفحوصات التي تجرى للاعبين، عبارة عن فحوصات قياس الطول، الوزن، نسبة الدهون، وغيرها، بالإضافة إلى تحليلات الدم والبول، والفحوصات القلبية، والفحوصات القدمية.

ووفقا للتقرير، يرى فليك أن صحة الفم والأسنان تلعب دورًا هامًا في الوقاية من الإصابات، مدعومًا بدراسات تُشير إلى وجود علاقة مباشرة بين مشاكل الفم والأسنان وارتفاع احتمالية الإصابات لدى الرياضيين.

ووجدت "المجلة البريطانية لطب الرياضة" منذ عدة سنوات أن 77% من لاعبي كرة القدم البريطانيين الذين خضعوا للفحص كانوا يعانون التهاب اللثة، و80% منهم مصابون بأمراض اللثة، وتصبح هذه المشكلة خطيرة بشكل خاص في حالة سوء إطباق الأسنان (سوء محاذاة الأسنان)، حيث لا يتمكن اللاعب من المضغ بشكل صحيح، مما يؤثر على الجهاز الهضمي وبالتالي على العناصر الغذائية التي تصل إلى العضلات.

ومثال على ذلك، خضع نجم كرة السلة الشهير باو غاسول لعلاج تقويمي لأسنانه فور انضمامه إلى لوس أنجلوس ليكرز.

فيما رفض نادي ميلان الإيطالي التعاقد مع لاعب كرة القدم السنغالي آلي سيسوكو؛ بسبب سوء وضع أسنانه الحاد، خوفًا من تأثيراته السلبية على العظام والعضلات.

وأشارت "آس": "يُعدّ برشلونة أول نادٍ يدرج فحص الأسنان بشكل إلزامي في الفحوصات الطبية للاعبين، وتأتي هذه الخطوة مع الأخذ بعين الاعتبار وجود عدد كبير من اللاعبين الشباب في الفريق - معظمهم قاصرون - الذين لا تزال أسنانهم في طور النمو النهائي".

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واختتم التقرير: "يُظهر فليك من خلال هذه الإجراءات حرصه الشديد على تحسين اللياقة البدنية وأداء لاعبيه منذ اليوم الأول".

وانطلقت بالفعل استعدادات برشلونة للموسم الجديد، يوم الأربعاء، تحت قيادة المدرب الألماني.

وسبق أن أعلن "البلوغرانا" عن برنامج الأسبوع الأول من الاستعدادات للموسم الجديد، وتتخلله 7 تدريبات في الأسبوع الأول، ويستمر الاستعداد حتى يوم 28 يوليو الجاري موعد السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويواجه فريق برشلونة 3 أندية أوروبية في الرحلة الأمريكية هي مانشستر سيتي، ريال مدريد، وميلان الإيطالي ضمن جولة قبل انطلاق الموسم الجديد.