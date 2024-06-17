تصرف مفاجئ من بيلينغهام تجاه ثنائي يوفنتوس

وشهدت المباراة تلاسن بين بيلينغهام وكوستيتش في الدقيقة 24 بعدما حاول لاعب ريال مدريد تحفيز الجماهير الإنجليزية من أجل تشجيع اللاعبين.

وتحدث كوستيتش بكلمات تجاه لاعب إنجلترا ليلتحم الأخير بعدها بلاعب صربيا قبل أن ينتهي الأمر سريعًا.