تصرف مفاجئ من بيلينغهام تجاه ثنائي يوفنتوس
شهد لقاء منتخبي إنجلترا وصربيا تصرفًا مفاجئًا من جود بيلينغهام نجم المنتخب الإنجليزي وريال مدريد الإسباني تجاه ثنائي يوفنتوس الإيطالي دوسان فلاهوفيتش وفيليب كوستيتش.
وفاز منتخب إنجلترا على حساب صربيا بهدف دون رد، مساء الأحد، في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقامة حاليًا في ألمانيا.
وسجل بيلينغهام هدف فوز المنتخب الإنجليزي الذي تصدر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بعدما تعادل منتخبا الدنمارك وسلوفينيا بهدف لكل منهما.
وشهدت المباراة تلاسن بين بيلينغهام وكوستيتش في الدقيقة 24 بعدما حاول لاعب ريال مدريد تحفيز الجماهير الإنجليزية من أجل تشجيع اللاعبين.
وتحدث كوستيتش بكلمات تجاه لاعب إنجلترا ليلتحم الأخير بعدها بلاعب صربيا قبل أن ينتهي الأمر سريعًا.
في الوقت الذي أهدى بيلينغهام قميصه بعد نهاية المباراة إلى دوسان فلاهوفيتش نجم المنتخب الصربي.
وانتشرت صورة للثنائي وهما يتبادلان القمصان عقب نهاية اللقاء مباشرة.
وأصبح بيلينغهام أول لاعب أوروبي يشارك في 3 بطولات دولية كبرى قبل بلوغه 21 عامًا بعد خوضه كأس الأمم الأوروبية في نسختي 2020 و2024 ومشاركته في كأس العالم 2022.