رد صادم من هالاند على عرض برشلونة

كشفت صحيفة "ديفنسا سنترال" عن تلقي خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، ردًّا صادمًا من النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، على رغبة النادي في التعاقد معه، في ميركاتو 2025.

ويرتبط هالاند بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2027، لكن ذكرت العديد من التقارير مؤخرًا أن المهاجم النرويجي يعد هدفًا رئيسًا للبارسا في 2025.

ووفقًا لما أوضحته الصحيفة فإن لابورتا، استفسر بالفعل عن إمكانية التوقيع مع هالاند في العام المقبل.

ورد ممثلو هالاند على لابورتا بأن "النجم النرويجي يريد البقاء في مانشستر سيتي؛ لأنه يمنحه القدرة على إسقاط ريال مدريد، الذي يعد أفضل فريق في أوروبا".