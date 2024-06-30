رد صادم من هالاند على عرض برشلونة
كشفت صحيفة "ديفنسا سنترال" عن تلقي خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، ردًّا صادمًا من النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، على رغبة النادي في التعاقد معه، في ميركاتو 2025.
ويرتبط هالاند بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2027، لكن ذكرت العديد من التقارير مؤخرًا أن المهاجم النرويجي يعد هدفًا رئيسًا للبارسا في 2025.
ووفقًا لما أوضحته الصحيفة فإن لابورتا، استفسر بالفعل عن إمكانية التوقيع مع هالاند في العام المقبل.
ورد ممثلو هالاند على لابورتا بأن "النجم النرويجي يريد البقاء في مانشستر سيتي؛ لأنه يمنحه القدرة على إسقاط ريال مدريد، الذي يعد أفضل فريق في أوروبا".
وأبرز التقرير أن هالاند يعتقد أن مانشستر سيتي الفريق الوحيد القادر على الفوز على ريال مدريد، بينما باقي الأندية ليست لديها مشاريع متماسكة مثل مشروع المدرب بيب غوارديولا.
ونوه التقرير أن رد هالاند أزعج برشلونة؛ لأنهم لم يتوقعوا الرفض، ولأنه أشاد بريال مدريد.
وذكرت أن برشلونة لم يتخل بعد عن فكرة التعاقد مع هالاند، لكنه بالفعل بدأ في تحليل الوضع الخاص بمهاجمين آخرين، حال أصر اللاعب على رفض التوقيع.
ويعاني برشلونة من أزمة اقتصادية كبيرة تؤثر على موسمه، ويجب عليه التخلي عن العديد من نجومه من أجل التوقيع مع لاعبين جدد، وعدم الدخول في أزمات اللعب المالي النظيف.
ينتهي عقد هالاند مع فريق مانشستر سيتي في صيف موسم 2027، أي يتبقى له 3 مواسم مع الفريق الإنجليزي، إذ إن إدارة النادي تريد تمديد عقده لمدة موسم آخر لينتهي في صيف 2028.