دخل أحد لاعبي فريق آرسنال الإنجليزي دائرة اهتمام أندية الدوري السعودي، لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "HITC" الإنجليزية، فإن كلاً من الأندية السعودية الاتحاد والأهلي والقادسية أبدت اهتمامها بالتعاقد مع البرازيلي غابرييل جيسوس، لاعب آرسنال.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي الدوري السعودي حريصون على ضم ريتشارليسون، لاعب توتنهام هوتسبير، وأيضًا غابرييل جيسوس من "الغانرز".

ويمتلك جيسوس عقدًا مع آرسنال حتى 3 سنوات مقبلة، ينتهي في 30 يونيو 2027.

أخبار ذات علاقة ارتبط اسمه بالأهلي السعودي .. إدارة أتالانتا تحدد سعر المهاجم لوكمان

وانضم غابرييل جيسوس، البالغ من العمر 27 عامًا، لنادي آرسنال في يوليو 2022، قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي، وتبلغ قيمته السوقية نحو 65 مليون يورو.

يذكر أن الاتحاد ضم صفقة واحدة فقط هي حسام عوار لاعب روما، بينما القادسية تعاقد مع 3 صفقات أجنبية، هم: ناهيتان نانديز، وناتشو فرنانديز، وأخيرًا بيير إيمريك أوباميانج.

في حين لم يتعاقد الأهلي السعودي مع صفقة أجنبية جديدة، بل غادر فريقه الجناح آلان سان ماكسيمين، الذي انتقل إلى صفوف فنربخشة في الدوري التركي.