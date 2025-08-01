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رياضة

بصور مع رونالدو.. عماد متعب ويارا نعوم يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما (شاهد)

بصور مع رونالدو.. عماد متعب ويارا نعوم يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما (شاهد)
عماد متعب وزوجته يارا نعومالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
01 أغسطس 2025، 11:17 ص

احتفل عماد متعب، نجم  الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعيد ميلاد ابنته تمارا رفقة زوجته يارا نعوم بطريقة رائعة.

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 وشاركت يارا نعوم عبر حسابه بموقع إنستغرام بعض الصور لابنتها تمارا احتفالاً بعيد ميلادها الثاني عشر.

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 والتقط متعب وزوجته صوراً رائعة مع تمارا في رحلة عائلية بجانب صور أخرى لمتعب مع ابنته.

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ولفت الأنظار ظهور تمارا ابنة عماد متعب في بعض الصور التذكارية الرائعة مع النجم البرازيلي رونالدو مهاجم ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين السابق والمتوج مع راقصي السامبا بلقب كأس العالم 2002.

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وظهرت ابنة متعب أيضاً مع المدرب الفرنسي القدير أرسين فينغر المدير الفني الأسبق لفريق آرسنال الإنجليزي وأحد أبرز خبراء التدريب حول العالم.

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وشاركت يارا نعوم صورة تمارا مع ديفيد بيكهام أسطورة منتخب إنجلترا ونجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد الأسبق.

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 وكان عماد متعب قد لعب بقميص الأهلي المصري بجانب الاتحاد السعودي في رحلة مميزة خلال مشواره الكروي بجانب تحقيقه لقب كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر في نسخ 2006 و2008 و2010.

وارتبط عماد متعب بزوجته يارا نعوم عام 2011، وكانت الأخيرة ملكة جمال مصر عام 2008.

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