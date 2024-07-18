فرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عقوبة مالية ضد الهلال والنصر، عملاقَي الدوري السعودي.

وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي معاقبة النصر ماليًّا بغرامة قدرها 30 ألف دولار؛ بسبب الشغب الجماهيري في لقاء العين الإماراتي بدور الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا.

وألقت جماهير النصر زجاجات المياه وبعض المقذوفات تجاه لاعبي العين؛ ما تسبب في معاقبة النادي السعودي.

وتلقى النصر غرامة جديدة بمعاقبته بمبلغ 15 ألف دولار؛ لرفض لاعبيه المرور في المنطقة المختلطة ومقاطعة وسائل الإعلام عقب لقاء العين.

وقررت لجنة الانضباط معاقبة الهلال بغرامة قدرها 20 ألف دولار وفقًا للوائح البطولة؛ لعدم تجهيز الغرفة الطبية في مباراة سباهان الإيراني.

وعوقب الهلال أيضًا بغرامة مالية قدرها 16 ألفًا و750 دولارًا لإلقاء زجاجات المياه في مباراة سباهان أيضًا.

وتم تغريم الهلال أيضًا مبلغ 10 آلاف دولار؛ وذلك لامتناع اللاعب سالم الدوسري عن اللقاء الإعلامي عقب مواجهة العين الإماراتي في نصف نهائي دوري الأبطال.

وتوج العين الإماراتي بلقب دوري أبطال آسيا عقب تغلبه في الدور النهائي على حساب يوكوهاما مارينوس الياباني.

ويشارك العين في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد بوصفه بطل آسيا 2024، بجانب 4 أندية عربية أخرى وهي: الهلال السعودي، والأهلي المصري، والوداد المغربي، والترجي التونسي.

وتقام هذه البطولة بمشاركة 32 فريقًا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال صيف 2025.