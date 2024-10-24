الأهلي أمام الزمالك.. 8 نجوم يملكون مفاتيح "الضربة القاضية"

يستعد قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك لمواجهة جديدة، في نهائي كأس السوبر المصري، بعد نحو أقل من شهر من نهائي السوبر الإفريقي الذي توج به الفريق الأبيض.

ويلتقي الأهلي وغريمه الأزلي الزمالك في مواجهة ثأرية بنهائي كأس السوبر المصري في الإمارات اليوم الخميس.

وتأهل الزمالك للنهائي بعدما تخطى بيراميدز بركلات الترجيح، فيما صعد الأهلي بالفوز 2-1 على سيراميكا، في مباراة مثيرة، إذ أقيمت كأس السوبر المصري بمشاركة أربعة أندية هي الأهلي بصفته بطل الدوري المصري، وبيراميدز بصفته بطل كأس مصر، وسيراميكا كليوباترا بصفته بطل كأس الرابطة، فيما وجه الاتحاد المصري دعوة للزمالك.

ويرغب الزمالك في مضاعفة أفراحه وضم السوبر المصري إلى السوبر الإفريقي.

بينما يأمل الأهلي في تحقيق لقب كأس السوبر المحلية للمرة الـ15 في تاريخه لتعويض خسارته للسوبر الإفريقي الشهر الماضي أمام الزمالك بركلات الترجيح ومصالحة جماهيره الغاضبة من تراجع الأداء في المدة الأخيرة.

ويملك الأهلي 4 نجوم، ومثلهم من الزمالك، يملكون مفاتيح قلب الطاولة أو "الضربة القاضية"، ترصدهم "إرم نيوز" خلال السطور القادمة:

1- وسام أبو علي يرغب في التغطية على أزمة "كهربا"

نجح السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي في تجهيز مهاجمه وسام أبو علي، بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة سيراميكا الماضية.

ويرغب كولر في إسكات منتقديه، ويراهن على وسام أبو علي، بعد أزمة محمود عبد المنعم كهربا الأخيرة، إذ قرر النادي إعادته للقاهرة وعدم استكمال مهمته مع الفريق في كأس السوبر المحلية وخصم مليون جنيه من مستحقاته المالية بسبب خلاف مع المدرب السويسري.

ولم يذكر الأهلي تفاصيل ما فعله كهربا، لكن اللاعب أبدى غضبه الشديد من عدم مشاركته في التشكيلة الأساسية أمام سيراميكا في الدور قبل النهائي.

وتحدث كهربا بنبرة حادة وصوت مرتفع مع مدربه كولر عقب مباراة سيراميكا، اعتراضا على قراراته وغادر غرفة اللاعبين غاضبا، ما دفع النادي لفرض هذه العقوبات الانضباطية.

2- إمام عاشور والرد على منتقديه

سيكون إمام عاشور سلاح مارسيل كولر الثاني في مواجهة الزمالك، إذ يأمل المدرب السويسري في تحويل الطاقة السلبية التي حصل عليها اللاعب في المدة الأخيرة، إلى دفعة كبيرة للرد على كل من انتقده.

وانصاع إمام عاشور إلى تعليمات محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي، وقام بقص شعره، ولم يشارك أي مناسبة على حساباته بمنصات التواصل.

وجرّب كولر إمام عاشور في مركز الجناح الأيسر، وقد يكون مفاجأة المدرب السويسري أمام الزمالك، إذ يرغب في استغلال سرعته، ليضغط على عمر جابر، الظهير الأيمن.

كما سيجبر وجود إمام عاشور في ناحية اليسار، اللاعب أحمد سيد زيزو نجم الزمالك على الرجوع للخلف وأداء الدور الدفاعي، ما سيحرم الزمالك من ميزة هجومية كبيرة.

3- طاهر صاحب التأهل

طاهر محمد طاهر نجح في تسجيل ثنائية ليقود الأهلي للفوز 2-1 على سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر، وصعد بفريقه لمواجهة الزمالك.

ولا يرغب كولر في إبقاء اللاعب على دكة البدلاء، إذ يسعى لاستغلال توهجه وإبقائه في الخط الأمامي، لاستغلال سرعته وتسديداته.

وقد يكون طاهر حل سحري لكولر، إذ يمتاز اللاعب بضربات الرأس والتسديدات المتقنة، وقد يكون أحد حلول المدرب السويسري، حال إغلاق الزمالك لمنطقة دفاعه.

4- حسين الشحات

في التدريب الأخير، استقر كولر على عودة حسين الشحات إلى التشكيل الأساسي، بعد أن جلس على دكة البدلاء أمام سيراميكا في المباراة الماضية.

ويرغب كولر في الاستفادة من سرعة الشحات وخلخلة دفاعات الزمالك، عن طريق انطلاقاته سواء من ناحية اليمين أو اليسار.

وكان الشحات صاحب الظهور الأبرز من لاعبي الأهلي أمام الزمالك في مباراة السوبر الماضية، بحيث سدد أكثر من كرة على مرمى محمد عواد، وسط غياب من زملائه.

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5- زيزو أهم مفاتيح الزمالك

في المقابل يأمل الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه غوميز في تأكيد تفوقه على الغريم الأزلي وإضافة اللقب الخامس للسوبر المصري إلى خزانته.

ويعد أحمد سيد زيزو، مفتاح لعب الزمالك الأبرز على مدار السنوات الماضية، والموسم الجاري أيضًا.

وكان زيزو أحد نجوم القمة الماضية في كأس السوبر الإفريقي، وصنع أكثر من فرصة، فضلا عن قيامه بالواجب الدفاعي لفريقه.

6- عبد الله السعيد قائد بلا شارة

يعد عبد الله السعيد بعد انضمامه إلى الزمالك في يناير الماضي، قائد بلا شارة، بحيث يقوم بدور "كابتن الفريق، في تحفيز وتجميع اللاعبين.

ولا يقتصر دور السعيد على الجانب النفسي والمعنوي مع زملائه، بل يمتد إلى الجانب الفني أيضًا، بحيث يعتمد عليه جوزيه غوميز "اعتماد كلي" في وسط الملعب سواء في مركز 6 أو في مركز 8.

ونجح السعيد مع الزمالك في فرض أسلوب غوميز بالاستحواذ على وسط الملعب، إذ قاد اللاعب صاحب الـ39 عاما وسط الملعب، وتنفيذ أفكار المدرب البرتغالي في السيطرة على الكرة.

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7- ناصر منسي "السوبر"

أصبح المهاجم ناصر منسي هو "تميمة الحظ" بالنسبة للزمالك، بعد أن سجل هدفًا غاليًا في شباك الأهلي، وقاد به الفريق لركلات الترجيح ثم الفوز ببطولة السوبر الإفريقي.

ويعول جوزيه غوميز مدرب الفريق على منسي، استغلالا لحالته المعنوية العالية، إذ أصبحت الجماهير تهتف باسمه وتتغنى به، بعد التتويج باللقب الأفريقي الغالي.

8- ميشالاك مفاجأة غوميز

قد يكون البولندي كونراد ميشالاك أحد مفاجآت البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب الفريق الأبيض أمام الأهلي.

وخلال التدريب الأخير للزمالك، ظهر ميشالاك في مركز الجناح الأيسر، حيث يريد غوميز الاعتماد على سرعته وانطلاقاته من الخلف.

كما يملك ميشالاك ميزة الدقة في التسديد، وهي التي سيحتاجها الفريق، حال لجوء كولر مدرب الأهلي إلى خطة دفاعية.