غوارديولا يرفض الرد بـ"إجابة مباشرة" بشأن تجديد عقده مع مانشستر سيتي

علق الإسباني بيب غوارديولا على مفاوضات تجديد عقده مع مانشستر سيتي، رافضًا الإجابة بشكل مباشر عن مصيره مع الفريق.

ولم يقدم غوارديولا إجابة مباشرة بشأن تجديد عقده، وأكد أهمية مواجهة برينتفورد غدا السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال غوارديولا عن تجديد عقده مع مانشستر سيتي: "لا أتحدث عن ذلك، كل شيء تحت السيطرة مع النادي، غدًا أمامنا مباراة مهمة".

وأضاف المدرب الإسباني: "لدي شعور بأن النادي وأنا سعيدان معًا، غدًا برينتفورد هو الشيء المهم فقط، بعد سنرى شعورنا (هو والنادي)".

وأتم: "لا يكون الأمر دائمًا سعيدًا، فالأشياء لا تعمل دائمًا كما تعتقد، أنا لست وحيدا، لا يتعلق الأمر بالإنجازات، بعد 6 إلى 7 سنوات هناك شعور بالراحة".

وفاز غوارديولا بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ تولي تدريب مانشستر سيتي في 2016، علما أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويملك 32 نقطة من 13 مباراة متأخرا بنقطتين عن المتصدر آرسنال.

كما صعد مانشستر سيتي لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا وسيلاقي لايبزيغ الألماني، وسيلعب مع ليفربول في دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.