كم دفع الأهلي السعودي لضم الفرنسي أتانغانا؟

أعلن نادي الأهلي السعودي، اليوم السبت، تعاقده مع اللاعب الفرنسي فالنتين أتانغانا نجم خط وسط منتخب بلاده تحت 21 عاماً.

ووقّع اللاعب، صاحب الـ20 عاماً، عقداً لمدة 3 مواسم قادمة بعد إتمام المفاوضات بين الأهلي السعودي وستاد ريمس الفرنسي فريقه السابق.

ويلعب أتانغانا في مركز خط الوسط الدفاعي، وشارك في جميع مباريات ريمس في الدوري الفرنسي خلال الموسم الماضي.

وتدرّج لاعب الوسط صاحب الأصول الكاميرونية خلال الفرق السِّنية بالنادي الفرنسي حتى وصل للفريق الأول، كما لعب لمنتخبات فرنسا للناشئين.

وتُوِّج أتانغانا مع فرنسا بلقب بطولة أوروبا تحت 17 عامًا 2022، كما اختير ضمن التشكيل المثالي لبطولة أوروبا تحت 19 عامًا لعام 2024.

قيمة الصفقة

أكد الأهلي في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط النادي لتدعيم الفريق بالعناصر المميزة الشابة.

ولم يذكر الأهلي قيمة الصفقة ولكن موقع ترانسفير ماركت أكد أن هذه الصفقة تكلفت 25 مليون يورو.

وكان الأهلي السعودي قد تعاقد مع الفرنسي إنزو ميلوت قادماً من شتوتغارت الألماني بجانب البرازيلي ماثيوس غونسالفيس جناح فلامنغو، ومحمد عبد الرحمن ظهير أيمن الاتفاق، وعبد الإله الخيبري ظهير أيسر الرياض، وصالح أبو الشامات جناح الخليج.