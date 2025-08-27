نجم الأهلي المصري يبحث عن "عرض الرحيل"

يبحث أحد نجوم الأهلي المصري في الوقت الحالي على عرض قوي من أجل الرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل، في ظل عدم اعتماد الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق، عليه بشكل أساسي.

ويعيش النادي الأهلي على صفيح ساخن في الفترة الحالية خاصة بعد التعادل الأخير مع غزل المحلة سلبيا، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة، يوم الاثنين الماضي.

وواصل الأهلي نزيف النقاط حيث يعد هذا التعادل هو الثاني له منذ انطلاق المسابقة، ليجمع 5 نقاط فقط من تعادلين وفوز وضعته في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، الذي يتصدره الزمالك برصيد 10 نقاط.

وبحسب ما ذكره تقرير لقناة "TEN" المصرية، فإن حسين الشحات، نجم الأهلي، بدأ البحث عن عروض للرحيل عن الفريق الأحمر في الميركاتو المقبل.

وأوضح التقرير أن الشحات بعد جلوسه الفترة الماضية على دكة البدلاء، كما أن مع نزوله كبديل لا يقدم الأداء المأمول، فهو يبحث حاليا عن عرض خليجي للرحيل في يناير المقبل.

وينتهي تعاقد حسين الشحات مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي ولم يتحدث مسؤولو الأهلي مع اللاعب لتجديد تعاقده حتى الآن.

وذكرت تقارير أخيرة أن اللاعب دخل على رادار نادي أهلي طرابلس الليبي، الذي يقوده فنيا المصري حسام البدري.