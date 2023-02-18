مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد تسجل رقمًا قياسيًا في الحضور الجماهيري بالدوري الأوروبي

سجلت مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في ذهاب دور خروج المغلوب بالدوري الأوروبي، أمس الخميس، رقمًا قياسيًا بسبب الحضور الجماهيري الكبير.

وسجلت المباراة أكبر حضور جماهيري في تاريخ البطولة، حيث شاهد 90.255 شخصًا المباراة التي لعبت على ملعب كامب نو معقل برشلونة وانتهت بالتعادل 2/2.

وحطمت المباراة الرقم القياسي السابق للحضور الجماهيري في الدوري الأوروبي والبالغ 80.465 مشجعًا وكان في مباراة توتنهام هوتسبير عندما استضاف جنت على استاد ويمبلي في فبراير 2017.