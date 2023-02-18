مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد تسجل رقمًا قياسيًا في الحضور الجماهيري بالدوري الأوروبي
سجلت مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في ذهاب دور خروج المغلوب بالدوري الأوروبي، أمس الخميس، رقمًا قياسيًا بسبب الحضور الجماهيري الكبير.
وسجلت المباراة أكبر حضور جماهيري في تاريخ البطولة، حيث شاهد 90.255 شخصًا المباراة التي لعبت على ملعب كامب نو معقل برشلونة وانتهت بالتعادل 2/2.
وحطمت المباراة الرقم القياسي السابق للحضور الجماهيري في الدوري الأوروبي والبالغ 80.465 مشجعًا وكان في مباراة توتنهام هوتسبير عندما استضاف جنت على استاد ويمبلي في فبراير 2017.
يشار إلى أن برشلونة أيضًا هو صاحب الرقم القياسي الحالي في الحضور الجماهيري في مباراة بدوري أبطال أوروبا، حيث حضر 115.500 شخص مباراة ذهاب دور الثمانية أمام باريس سان جيرمان موسم 1994-1995.
وفي موسم 2021/2022، حضر عدد قياسي من المشجعين وبلغ 91.648 مشجعًا مباراة لكرة القدم النسائية عندما فاز برشلونة على فولفسبورغ 5-1 في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو رقم قياسي لا يزال صامدًا حتى الآن لأي مباراة في كرة القدم النسائية، على مستوى الأندية أو المنتخبات.
تعادل مثير
وعاد مانشستر يونايتد بتعادل مثير مع مضيفه برشلونة بنتيجة 2/2، في ذهاب دور خروج المغلوب بالدوري الأوروبي.
وانتهى الشوط الأول على التعادل السلبي، قبل أن تبلغ الإثارة أشدها في الشوط الثاني.
وحصل برشلونة على ضربة ركنية لعبها رافينيا ووضعها ماركوس ألونسو برأسه على يمين الحارس ديفيد دي خيا في الدقيقة 50.
لكن تقدم برشلونة لم يدم طويلًا، حيث سجل ماركوس راشفورد هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 53 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة من فريد.
وتقدم مانشستر يونايتد بهدف من جوليس كوندي لاعب برشلونة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 59 بعد كرة من برونو فيرنانديز.
وعدل البرازيلي رافينيا النتيجة لبرشلونة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 76.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب، يوم الخميس المقبل، على ملعب أولد ترافورد.
ولم يسبق لبرشلونة أن فاز بلقب الدوري الأوروبي، في حين فاز مانشستر يونايتد بلقب المسابقة مرة واحدة وكانت موسم 2016/2017.