اليمن يهزم الكويت.. المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي كأس الخليج للشباب

نجح المنتخب اليمني للشباب تحت 20 عامًا في حجز مكانه ضمن المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من كأس الخليج لتلك الفئة السنية، بعد انتصاره على نظيره الكويتي بهدفين نظيفين في ختام منافسات المجموعة الأولى.

بهذا الفوز، أضاف المنتخب اليمني ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده، ليحصد وصافة المجموعة الأولى بفارق نقطة عن المنتخب السعودي، الذي ضمن بدوره تأهله بعد انتصاره في المباراة الأخرى على منتخب قطر بنتيجة مماثلة (2-0)، في مواجهة جرت مساء الأربعاء.

وبهذا، تأهل المنتخبان اليمني والسعودي عن المجموعة الأولى إلى "المربع الذهبي" على حساب منافسيهما، منتخبي قطر والكويت، اللذين ودعا البطولة بعد خسارتيهما.

وتتجه الأنظار نحو منافسات المجموعة الثانية والمقرر إقامتها يوم الخميس، إذ يحتدم الصراع على البطاقتين المتبقيتين في نصف النهائي، اللتين لا تزالان محصورتين بين منتخبات العراق، وعُمان، والبحرين، مصر.

ويلعب منتخب عُمان ضد العراق، والبحرين ضد مصر.