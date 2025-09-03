عراقجي: لن يتم الشروع في أي تعاون مع الوكالة الذرية ما دامت المفاوضات لم تُستكمل

logo
رياضة

اليمن يهزم الكويت.. المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي كأس الخليج للشباب

اليمن يهزم الكويت.. المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي كأس الخليج للشباب
من مباراة اليمن ضد الكويتالمصدر: حساب كأس الخليج على إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
03 سبتمبر 2025، 5:25 م

نجح المنتخب اليمني للشباب تحت 20 عامًا في حجز مكانه ضمن المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من كأس الخليج لتلك الفئة السنية، بعد انتصاره على نظيره الكويتي بهدفين نظيفين في ختام منافسات المجموعة الأولى.

أخبار ذات علاقة

رونالدو في مباراة النصر والاتحاد

هذا ليس كأس الخليج.. تعليق صادم حول انتقال رونالدو إلى الهلال (فيديو)

 بهذا الفوز، أضاف المنتخب اليمني ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده، ليحصد وصافة المجموعة الأولى بفارق نقطة عن المنتخب السعودي، الذي ضمن بدوره تأهله بعد انتصاره في المباراة الأخرى على منتخب قطر بنتيجة مماثلة (2-0)، في مواجهة جرت مساء الأربعاء.

وبهذا، تأهل المنتخبان اليمني والسعودي عن المجموعة الأولى إلى "المربع الذهبي" على حساب منافسيهما، منتخبي قطر والكويت، اللذين ودعا البطولة بعد خسارتيهما.

 

أخبار ذات علاقة

من مباراة عمان والبحرين في خليجي 26

"خطأ مركب" سبب خسارة منتخب عمان أمام البحرين في نهائي كأس الخليج (فيديو)

 وتتجه الأنظار نحو منافسات المجموعة الثانية والمقرر إقامتها يوم الخميس، إذ يحتدم الصراع على البطاقتين المتبقيتين في نصف النهائي، اللتين لا تزالان محصورتين بين منتخبات العراق، وعُمان، والبحرين، مصر.

ويلعب منتخب عُمان ضد العراق، والبحرين ضد مصر.

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC