روي هودسون مدرب كريستال بالاس يشتبك مع لاعب شيفيلد (فيديو)

وكان هدف أودسون إدوار في الشوط الثاني كافيا لتحقيق الفوز لكريستال بالاس 1-صفر على شيفيلد يونايتد، ما منح أصحاب الأرض عودة مخيبة للآمال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غياب دام عامين.

وبدأ شيفيلد بشكل رائع وكاد أن يتقدم في الدقيقة التاسعة من خلال تسديدة بعيدة المدى لوليام أوسولا، لكن بالاس دخل في أجواء المباراة وكسر التعادل في الدقيقة 49 عندما حول إدوار عرضية جوردان أيو نحو الشباك.

وتصدى الحارس ويس فودرينجهام بنجاح لمحاولتين من إدوار ويواكيم أندرسن في الشوط الثاني، حيث حظي بالاس بفرص أفضل، ولكن على الرغم من استحواذهم على الكرة في أغلب فترات اللقاء، لم يتمكن الضيوف من تعزيز تقدمهم.

وبعد أن هبط لدوري الدرجة الثانية بعد موسم 2020-2021، تألق شيفيلد وحصل على المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي.

ولكن بعد رحيل مجموعة من اللاعبين الأساسيين عنه عقب نهاية الموسم الماضي، بدا أن شيفيلد في حالة من المعاناة الدائمة، وهو ما حدث في استاد برامول لين اليوم مع أول ظهور له في دوري الأضواء هذا الموسم.