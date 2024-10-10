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رياضة

ميسي ويوم عربي تاريخي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ميسي ويوم عربي تاريخي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
منتخب الإمارات
إرم نيوز
إرم نيوز
10 أكتوبر 2024، 3:30 ص

تخوض المنتخبات العربية، مساء اليوم الخميس، اختبارات صعبة في الدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم

وتستضيف السعودية، نظيرتها اليابان في مواجهة نارية على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وتتطلع الإمارات إلى تحقيق الفوز على أرضها أمام كوريا الشمالية.

وتخطف مواجهة الأردن وصيف بطل آسيا مع كوريا الجنوبية الأضواء، في ظل سعي النشامى نحو بلوغ كأس العالم للمرة الأولى في تاريخهم.

وتبحث فلسطين عن تحقيق فوزها الأول لتعزز حظوظها ببلوغ المونديال للمرة الأولى، عندما تلاقي مضيفها العراق. 

فيما تخوض عمان متذيلة الترتيب بخسارتين مواجهة صعبة أمام الكويت.

أوروبيا، تخوض إيطاليا مواجهة صعبة أمام بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية، فيما تلعب إنجلترا ضد اليونان.

وعلى صعيد التصفيات الأفريقية يستضيف منتخب الجزائر نظيره توغو، فيما تخرج السودان لمواجهة غانا.

وفي تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم، تلعب الأرجنتين مباراة مهمة ضد فنزويلا في الثانية عشر صباحًا، ثم تلعب البرازيل ضد تشيلي في الثالثة من فجر الجمعة.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

تصفيات آسيا لكأس العالم

الأردن  -  كوريا الجنوبية - 05:00 مساء - beIN Sports HD 2. 

الإمارات  -  كوريا الشمالية - 07:00 مساء - beIN Sports HD 5. 

قطر  -  قيرغيزستان -  07:00 مساء - beIN Sports HD 1. 

البحرين  -  إندونيسيا -  07:00 مساء - beIN Sports HD 6. 

عمان x -  الكويت -  07:00 مساء - beIN Sports HD 4. 

السعودية  - اليابان -  09:00 مساء - beIN Sports HD 2. 

العراق  - فلسطين - 09:00 مساء - beIN Sports HD 3.

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دوري الأمم الأوروبية

إيطاليا x بلجيكا - 09:45 مساء - beIN Sports HD 4.

إنجلترا x اليونان - 09:45 مساء - beIN Sports HD 5.

تصفيات أفريقيا لكأس العالم
غانا x السودان - 07:00 مساء - beIN Sports HD 3.

الجزائر x توغو - 10:00 مساء - beIN Sports HD 1.

 

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تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم

فنزويلا - الأرجنتين - الجمعة 11 أكتوبر 12:00 صباحًا - SSC Sports HD       

تشيلي – البرازيل - الجمعة 11 أكتوبر 3:00 صباحًا - SSC Sports HD  

 

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