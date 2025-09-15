عبد العزيز ياسر القحطاني.. نجل أسطورة الهلال يحتفل بطريقة والده (صور)

استأثر النجم السعودي الناشئ عبدالعزيز القحطاني، نجل أسطورة نادي الهلال والمنتخب السعودي ياسر القحطاني باهتمام المتابعين وإعجابهم، بعد ظهوره في الفترة الماضية ضمن ناشئي نادي الرياض.

ويعدّ عبدالعزيز القحطاني، المولود عام 2010، من المواهب الكروية الصاعدة في السعودية وبدأ مسيرته على خطى والده النجم الكبير، وذلك منذ نعومة أظفاره بانتمائه إلى أكاديمية "مهد" الخاصة لتكوين اللاعبين.

وفي بداية موسم 2025 ـ 2026 انتقل القحطاني الابن إلى الرياض السعودي ليلعب مع ناشئي الفريق في أول منعطف هام في مسيرته الكروية.

وأثار عبدالعزيز القحطاني إعجاب المتابعين خصوصا بعد تقليده احتفالية والده عند تسجيل الأهداف وهي الطريقة المعروفة بالسهم، والتي يقوم بها ياسر القحطاني بالجلوس على ركبة واحدة وتصويب السهم بيديه كما لو أنه يؤكد إصابة الهدف.

وسرت طريقة ياسر القحطاني أسطورة الهلال ومنتخب الأخضر السعودي على احتفالات عديد اللاعبين خصوصا الشبان منهم، ففي كأس الخليج للمنتخبات للشباب (دون 21 عاما) التي توج بها المنتخب السعودي مؤخرا، ظهر هداف البطولة عبد العزيز الشمري وهو يقلّد احتفالية القحطاني عند تسجيله الأهداف.

وكان عبدالعزيز القحطاني الذي خطا أولى خطواته في كرة القدم منذ ما يزيد على 8 سنوات، من خلال أكاديمية مهد، أظهر موهبة كروية جعلت الملاحظين يتوقعون أن يقتفي أثر والده في قادم الأعوام.

وأكد "القحطاني الصغير" الذي يلعب مركز المهاجم ويجيد اللعب بالقدم اليمنى، افتخاره بمسيرة والده، لكنه اعتبر أن سالم الدوسري، قائد الهلال الحالي هو قدوته الأولى في كرة القدم.

ويعتبر ياسر القحطاني إحدى أيقونات الكرة السعودية وأسطورة حقيقية في نادي الهلال؛ إذ أحرز 132 هدفا طوال مسيرته مع الفريق ليحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الهلال عبر التاريخ.

أما مع المنتخب السعودي فقد شارك القحطاني الذي اعتزل اللعب عام 2013، في 108 مباريات دولية أحرز فيها 42 هدفا وخاض كأس العالم في 2002 و2006.