رئيس الشركة الداعمة لدوري السوبر: الكرة الأوروبية تفقد ريادتها

قال بيرند رايشارت الرئيس التنفيذي للشركة التي تدعم إقامة دوري السوبر الأوروبي، اليوم الأربعاء، إن كرة القدم الأوروبية بدأت تفقد ريادتها في الرياضة العالمية، وإن الأندية لا تحقق الاستفادة القصوى من قدراتها في ظل النظام الحالي.

وسلط رايشارت الضوء على تقرير نشرته في مايو أيار منصة (فوتبول بنشمارك) المتخصصة في البيانات والتحليلات وقالت فيه إن خمسة أندية فقط من أكبر 32 في أوروبا سجلت أرباحا في موسمي 2019-2020 و2020-2021.

وكان ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس من بين 12 فريقا أعلنوا عن دوري السوبر الأوروبي في أبريل نيسان 2021، لكن المشروع انهار بعد رد فعل قوي من جميع الهيئات المسؤولة عن كرة القدم ومن المشجعين والحكومات على حد سواء، لتنسحب جميع أندية إنجلترا الستة وإنتر ميلان وميلان وأتلتيكو مدريد.

وقال رايشارت الذي تم تعيينه رئيسا تنفيذيا لشركة ايه.22 سبورتس لرويترز يوم الثلاثاء: "كرة القدم الأوروبية تفقد دورها الرائد في الرياضة العالمية، والأندية متأخرة من حيث الفرص المتاحة لها.

"أصبح النظام غير مستقر تماما، ولم يعد مستداما ذاتيا بعد الآن. أعتقد أن الأندية يجب أن تكون قادرة على تقرير مصيرها، لأنها تتحمل أيضا جميع المخاطر المالية. معظم الأندية اتفقت على أنه لا يمكن الاستمرار بهذا الشكل".

ومن بين جوانب دوري السوبر الأوروبي في المقترح الأصلي التي أغضبت المشجعين هو أن المنافسة كانت ستنحصر بين أندية النخبة في أوروبا، لكن رايشارت قال إن الأمر لم يعد كذلك.

وقال: "لا نريد أن نتخلف عن الركب. في النظام الجديد سيكون هناك صعود وهبوط".

وكان بنك جيه.بي مورجان الأمريكي مستعدا لتمويل دوري السوبر الأوروبي عام 2021، لكن رايشارت قال إنه سيبدأ الآن من الصفر.

وأرسل رايشارت خطابا إلى ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي (اليويفا) لعقد اجتماع لمناقشة القضايا المتعلقة بدوري السوبر الأوروبي، وفقا لرسالة حصلت عليها رويترز.

وقال اليويفا إنه سيدرس طلبا لعقد اجتماع.

وقال الاتحاد في بيان لرويترز "يمكننا أن نؤكد تلقينا رسالة من (شركة) ايه.22 موجهة إلى رئيس اليويفا".

وأضاف: "اليويفا دائما منفتح على الحوار البناء، وعليه سندرس طلب عقد اجتماع في الوقت المناسب".