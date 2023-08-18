بعد 82 يوما من الحادث.. سيرجيو ريكو يغادر المستشفى

قالت صحيفة "ليكيب" إن الحارس الإسباني سيرجيو ريكو لاعب باريس سان جيرمان، سيغادر المستشفى، اليوم الجمعة.

ودخل ريكو في غيبوبة لمدة 19 يومًا بعد تعرضه لحادث ركوب الخيل في مايو، وخرج من العناية المركزة منذ 4 يوليو.

وأكدت "ليكيب" أن ريكو، البالغ من العمر 29 عامًا، سيغادر مستشفى فيرجن ديل روسيو في إشبيلية، اليوم الجمعة.

كما أكدت ألبا سيلفا زوجة ريكو خروجه من المستشفى، وكتبت عبر موقع "إنستغرام": "أخيرًا، نحن أحرار، على الرغم من أنني لن أصدق ذلك حتى نمشي عبر الباب".