كهربا: لا أحلم بدفع غرامة الزمالك في 2024 (فيديو)

قال محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلي، إن أمنيته في عام 2024 هو عدم دفع الغرامة المفروضة عليه لصالح نادي الزمالك.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد فرض غرامة لصالح الزمالك على "كهربا"، قيمتها مليوني دولار بجانب 5% قيمة فائدة سنوية من عام 2019 بسبب تركه الزمالك والانضمام لصفوف أفيش البرتغالي.

وتحدث كهربا في تصريحات تلفزيونية عن أبرز إنجازاته في عام 2023، وما يتمناه في العام الجديد، قائلا: "لا أحلم بدفع الغرامة لصالح نادي الزمالك.. ولكن ما يريده الله هو ما سيحدث، أحلم أيضا بالتتويج بكأس أمم أفريقيا مع منتخب مصر وكل البطولات مع الأهلي وبالزواج أيضا، هذه طموحاتي".