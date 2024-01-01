كهربا: لا أحلم بدفع غرامة الزمالك في 2024 (فيديو)
قال محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلي، إن أمنيته في عام 2024 هو عدم دفع الغرامة المفروضة عليه لصالح نادي الزمالك.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد فرض غرامة لصالح الزمالك على "كهربا"، قيمتها مليوني دولار بجانب 5% قيمة فائدة سنوية من عام 2019 بسبب تركه الزمالك والانضمام لصفوف أفيش البرتغالي.
وتحدث كهربا في تصريحات تلفزيونية عن أبرز إنجازاته في عام 2023، وما يتمناه في العام الجديد، قائلا: "لا أحلم بدفع الغرامة لصالح نادي الزمالك.. ولكن ما يريده الله هو ما سيحدث، أحلم أيضا بالتتويج بكأس أمم أفريقيا مع منتخب مصر وكل البطولات مع الأهلي وبالزواج أيضا، هذه طموحاتي".
ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 يوم السبت 13 يناير المقبل وحتى 11 فبراير 2024، بمشاركة 24 منتخبًا مقسمة على 6 مجموعات.
وشدد لاعب الأهلي: "عام 2023 هو الأفضل لي في كرة القدم، أجمل لقطة في هذا العام كله أنني عدت لكرة القدم مرة أخرى، ربنا أعطاني حياة جديدة لأن الأمر كان صعبًا بالنسبة لي".
وعن صداقته مع إمام عاشور منذ انضمام الأخير للأهلي، أشار: "كنت بجوار إمام منذ دخوله للنادي خطوة بخطوة، كل اللاعبين يحبونه، وهو تغير في كل شيء وأثق بأنه سيعطي الأهلي الكثير جدًا في السنوات المقبلة".
واختتم حديثه: "أشكر جمهور الأهلي على دعمهم لي في الفترة الماضية أنا أحبهم جدًا، كل مباراة أحاول أن أكون عند حسن ظنهم، ولو حدث أي تقصير مني داخل الملعب في إهدار الفرص فذلك ليس بإرادتي".