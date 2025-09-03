لا يحق لك.. خبير قانوني يوجه تحذيرا لنجم النصر السعودي

وجه القانوني أحمد الأمير تحذيرا إلى البرتغالي أوتافيو مونتيرو، نجم النصر السعودي، والذي خرج مؤخرا من حسابات الجهاز الفني بقيادة جورجي جيسوس، بعدما تردد عن اتفاق اللاعب مع القادسية للانتقال إلى صفوفه.

ويرتبط أوتافيو بعقدٍ مع "العالمي"، حتى 30 يونيو 2026؛ حيث كان انضم إليه في صيف 2023 من بورتو البرتغالي، ولمدة 3 مواسم.

أخبار ذات علاقة قرار مفاجئ من النصر السعودي بشأن أوتافيو

أخبار ذات علاقة بعد إبعاد أوتافيو.. النصر السعودي يفاوض نجم مانشستر سيتي

وذكرت تقارير أخيرة بأن أوتافيو، أتم اتفاقه مع القادسية؛ للانضمام إليه بشكلٍ رسمي، في صيف العام الحالي، حيث طلب منه مسؤولو النادي القدساوي فسخ عقده مع "العالمي" أولا؛ من أجل التعاقد معه بشكلٍ مجاني؛ وهو الأمر الذي يسعى إليه اللاعب حاليا.

وحذر أحمد الأمير بدوره، عبر حسابه على منصة "إكس"، أوتافيو، قائلا إن هذا الأمر يعد تحريضا من القادسية للاعب البرتغالي، الذي لم يدخل "الفترة الحرة" من عقده مع النصر، بشكل رسمي، حتى الآن.

أخبار ذات علاقة أوتافيو يصدم النصر السعودي بـ"شرط الرحيل"

وأضاف: "لا يحق لأوتافيو، التفاوض مع أي نادٍ والاتفاق معه؛ دون الحصول على موافقة مسبقة من النصر".

وشدد على أن هذا المنع مطلق، ولا استثناء فيه أبدا؛ طالما أن اللاعب تحت عقد ساري المفعول مع النصر، ولم يدخل الفترة الحرة بعد.

وأشار الأمير إلى أن المادة 24 من لائحة الاحتراف السعودية؛ تنص على الآتي: "لا يحق للنادي الراغب في التعاقد مع لاعب محترف، أن يدخل في مفاوضات معه؛ إلا بعد إبلاغ ناديه الحالي، كتابيا".

كما تنص اللائحة على أن "اللاعب المحترف لا يحق له إبرام عقد مع نادٍ آخر؛ إلا إذا انتهى عقده مع فريقه الحالي، أو كان من المقرر انتهاؤه خلال ستة أشهر".

وتطرق الأمير للمادة 18/3 من اللائحة الدولية لأوضاع وانتقالات اللاعبين؛ والتي تنص على أن"النادي الراغب في ضم لاعب مرتبط بعقد؛ يجب عليه أن يحصل أولًا على إذن من الفريق الحالي لهذا اللاعب، وذلك قبل التحدث معه بشأن انتقاله المحتمل".

كما أكد القانوني الرياضي أن هناك عقوبات قد تقع على القادسية واللاعب حال استمرار هذه المفاوضات بهذه الطريقة بعيدا عن النصر، حيث قال إن العقوبات على النادي قد تصل لمنعه من قيد أي لاعبين جدد بالإضافة لغرامات مالية.

أما أوتافيو فسيواجه مصيرا صعبا بإيقافه عن المشاركة في المباريات الرسمية؛ لفترة تتراوح من 4 إلى 6 أشهر، ودفع تعويضات مالية إلى النصر؛ بالاشتراك مع نادي القادسية.

يذكر أن أوتافيو منذ الانضمام للفريق النصراوي، خاض 84 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات؛ مسجلًا 12 هدفا وصانعا 16.