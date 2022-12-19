الأمير تميم يقلد ميسي العباءة الخليجية قبل تسليمه كأس العالم (فيديو)

وحقق ليونيل ميسي حلمًا طال انتظاره وقاد الأرجنتين لحصد لقب كأس العالم لكرة القدم بالفوز بركلات الترجيح 4-2 على فرنسا بعد انتهاء الوقتين الأصلي ثم الإضافي بالتعادل 3-3 في مباراة مثيرة ومجنونة في إستاد لوسيل في قطر الأحد.

وأحرز ميسي (35 عامًا) اللقب الكبير الوحيد الذي كان ينقص خزائنه، وعادل إنجاز الراحل دييجو مارادونا لدى الجماهير الأرجنتينية.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، ثم تقدمت الأرجنتين بهدف ليونيل ميسي من مدى قريب في الدقيقة 108، قبل أن تدرك فرنسا التعادل بوساطة كيليان مبابي ويتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

وكان ميسي قد تقدم بالهدف الأول للأرجنتين في الدقيقة 23 من ركلة جزاء احتسبت بعد خطأ ضد أنخيل دي ماريا الذي أضاف بنفسه الهدف الثاني عقب هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 36.

لكن خروج دي ماريا بعد مرور 64 دقيقة خفف الضغط على دفاع فرنسا التي تقدمت إلى الهجوم وسجلت مرتين بوساطة مبابي في الدقيقتين 80 من ركلة جزاء و81، ليتم اللجوء إلى وقت إضافي.

ونجح ميسي بذلك في تعويض خسارة نهائي 2014، وحقق حلمه الكبير في مباراته الأخيرة في كأس العالم ربما، ومنح الأرجنتين لقبها الثالث بعد التتويج في 1978 و1986.