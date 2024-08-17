يستهدف النادي الأهلي السعودي التعاقد مع تامي أبراهام، نجم فريق روما الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "Roma Giallorossa"، فإن المسؤولين بالأهلي السعودي مهتمون بكسب خدمات تامي، ويرغبون في التوقيع معه قبل نهاية مدة الانتقالات الصيفية.

ويحاول روما التخلص من اللاعبين الذين يثقلون كاهلهم في الميزانية، والذين يحصلون على رواتب عالية مثل، باولو ديبالا، وتامي أبراهام، الذي تلقى عدة عروض من السعودية.

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وأضاف التقرير، أن أحد هذه الأندية المهتمة باللاعب الإنجليزي هو الأهلي، الذي يرغب في وضع ما يصل إلى 30 مليون يورو على الطاولة للتفاوض مع روما.

وأكد الموقع أن العرض يتماشى مع طلبات النادي الإيطالي، ولكنه يتعارض مع رغبات اللاعب، الذي لا يزال ينتظر عرضًا من ميلان، الذي لم يتخذ أي خطوات ملموسة، حتى الآن.

وأوضح التقرير: "أبراهام مقتنع بإمكانية وصول عروض أخرى قبل نهاية مدة الانتقالات، خاصة من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ أبدى وست هام اهتمامه باللاعب، ولكنه لن يقدم الـ30 مليون يورو التي طلبها روما".

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ولا يدخل أبراهام ضمن خطط مدرب روما، دانييلي دي روسي، وارتبط بالانتقال إلى ميلان ووست هام هذا الصيف.

ويرتبط تامي أبراهام، البالغ من العمر 26 عامًا، بعقد مع روما حتى صيف 2026.

وعانى المهاجم الإنجليزي من الإصابات خلال الموسم الماضي مع روما، ليشارك في 8 مباريات فقط بالكالتشيو، وسجل هدفًا وحيدًا.