البنك الأهلي يلحق بالأهلي هزيمته الأولى بالدوري المصري

حقق نادي البنك الأهلي انتصارا تاريخيا (4 ـ3) على حساب الأهلي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وفي مباراة شهدت غزارة تهديفية غير مسبوقة، نجح البنك في تحقيق انتصاره الأول في تاريخ مواجهاته مع فريق القرن، ليلحق بكتيبة المدرب السويسري كولر الخسارة الأولى هذا الموسم.

ونجح رفاق حسن الشحات في إنهاء الشوط الأول متقدمين بهدفين لهدف واحد، حيث انتظر المهاجم موديست 4 دقائق فقط ليفتح باب التسجيل للأهلي قبل أن يرد عليه بامبو بهدف التعادل في الدقيقة السابقة.

وفي الدقيقة 28 نجح المغربي رضا سليم في منح الأسبقية للأهلي منهيا الفترة الأولى على أسبقية آنية لفريقه.

وفي الشوط الثاني عاد هلال ليعدل النتيجة للبنك الأهلي قبل أن يتقدم حسين الشحات بالهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 72، لكن البنك الاهلي نجح في قلب المباراة رأسا على عقب بفضل مهاجميه البوركينابي سنبور والغاني أنور ياو اللذين نجحا في التوقيع على الهدفين الثالث والرابع لفريقهما وقيادته لتحقيق فوز مذهل وتاريخي هو الأول للنادي في مواجهاته أمام الأهلي بالدوري الممتاز.

وتوقفت سلسلة الأهلي الإيجابية التي امتدت قرابة 3 أشهر لم يذق فيها فريق القلعة الحمراء الخسارة في كل المسابقات، فيما حقق البنك الأهلي فوزه الرابع هذا الموسم والأول في آخر 5 مباريات ليرفع رصيده إلى 16 نقطة من 15 مباراة في حين يملك الأهلى 17 نقطة من 8 مقابلات.

وفي مباراتين لحساب الجولة 15، خطف الجونة فوزا ثمينا على حساب الزمالك (3 ـ 2) في الأولى، فيما تعادل نادي زد أمام المصري البورسعيدي (2 ـ 2).