مخاوف من أزمة كبيرة في معسكر إسبانيا بسبب ابنة إنريكي
أثارت تقارير إعلامية الخوف من احتمالية حدوث أزمة كبيرة داخل صفوف معسكر المنتخب الإسباني المشاركة في بطولة "يورو 2024" المقامة في ألمانيا، بطلتها سيرا مارتينيز، ابنه لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان.
وخطفت سيرا مارتينيز الأضواء في كأس العالم 2022 عندما كانت في علاقة مع فيران توريس، حيث كان والدها لويس إنريكي مدربا للمنتخب الإسباني وللاعب أيضا.
وقال تقرير لموقع "Socialite"، إنه "يجب على سيرا مارتينيز أن تشجع حبيبها الحالي في المنتخب الإسباني لكرة القدم خلال بطولة أوروبا، المدافع روبن لو نورماند، نجم ريال سوسيداد الإسباني، بينما يشاهدها حبيبها السابق، المهاجم فيران توريس، الذي يلعب في نفس المنتخب، لقد وضعت نفسها بالتأكيد في موقف صعب للغاية لا يمكنها الخروج منه".
سيرا، التي انفصلت عن مهاجم برشلونة ومانشستر سيتي السابق، فيران توريس، قبل نحو عام، يُقال إنها سافرت إلى باريس لرؤية والدها الشهير بعد أن أوصلها قلب دفاع ريال سوسيداد إلى مطار المدينة.
وأشار الموقع إلى أن العلاقة الجديدة التي تورطت فيها ابنة لويس إنريكي قد تؤدي إلى حدوث صراع داخل الفريق أثناء بطولة "يورو 2024".
وتابع التقرير: "لم تكن العلاقة بين سيرا مارتينيز وفيران توريس تسير على ما يرام؛ ولهذا قررت أن يعيش كل منهما حياته منفصلاً عن الآخر، وبعد عام، شوهدت مع حبيب جديد، وهو روبن لو نورماند، الذي يُقال إنه الشاب الذي استطاع أن يخطف قلبها".
وأوضح الموقع: "فقد شوهد الاثنان وهما يتبادلان العناق أثناء سيرهما في سان سيباستيان، حيث يُقال إن لاعب المنتخب الإسباني هو الحبيب الجديد لابنة لويس إنريكي. ومع ذلك لا يوجد دليل على أن اللاعبان يوجد بينهما أزمة؛ إذ يتابعان بعضهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تخرج أي أحاديث للصحافة عن توتر داخل معسكر (اللاروخا)".
وولد لو نورماند في فرنسا وبدأ اللعب في بريست، لكنه حصل على الجنسية الإسبانية في عام 2023 وكان ضمن تشكيلة إسبانيا التي فازت بدوري الأمم الأوروبية في نفس العام.
ولم يعلق اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، وسيرا البالغة من العمر 24 عامًا، بعد على التقارير التي تربطهما عاطفيًّا.
ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة نظيره الألباني، مساء الإثنين المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة "يورو 2024".
وكان المنتخب الإسباني ضمن تأهله إلى دور الـ16 ببطولة "يورو 2024"، بعد تصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بعد الفوز على كرواتيا وإيطاليا.