مخاوف من أزمة كبيرة في معسكر إسبانيا بسبب ابنة إنريكي

أثارت تقارير إعلامية الخوف من احتمالية حدوث أزمة كبيرة داخل صفوف معسكر المنتخب الإسباني المشاركة في بطولة "يورو 2024" المقامة في ألمانيا، بطلتها سيرا مارتينيز، ابنه لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان.

وخطفت سيرا مارتينيز الأضواء في كأس العالم 2022 عندما كانت في علاقة مع فيران توريس، حيث كان والدها لويس إنريكي مدربا للمنتخب الإسباني وللاعب أيضا.

وقال تقرير لموقع "Socialite"، إنه "يجب على سيرا مارتينيز أن تشجع حبيبها الحالي في المنتخب الإسباني لكرة القدم خلال بطولة أوروبا، المدافع روبن لو نورماند، نجم ريال سوسيداد الإسباني، بينما يشاهدها حبيبها السابق، المهاجم فيران توريس، الذي يلعب في نفس المنتخب، لقد وضعت نفسها بالتأكيد في موقف صعب للغاية لا يمكنها الخروج منه".