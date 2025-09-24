ترامب: سيكون لدينا اليوم إعلان مهم بشأن سوريا

رد حاسم من تركي آل الشيخ حول شراء بريستول سيتي الإنجليزي

تركي آل الشيخالمصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
إرم نيوز
إرم نيوز

حسم المستشار ورجل الأعمال السعودي تركي آل الشيخ الجدل حول امتلاكه نادي بريستول سيتي الإنجليزي بعد تداول أخبار وتقارير خلال الفترة الماضية حول شراء أسهم النادي الناشط في دوري الشامبيونشيب.

ويعد نادي برسيتول من بين أقدم أندية كرة القدم في إنجلترا إذ تأسس في عام 1894 ولكنه لم ينجح في فرض نفسه على الساحة الكروية المحلية حتى الآن إذ أنه يلعب في دوري "الشامبيونشيب" أو الدرجة الأولى، وهو القسم الثاني بعد البريمرليغ في إنجلترا.

وفسح تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المجال للتساؤلات حول حقيقة شرائه نادي بريستول الإنجليزي لكرة القدم، قبل أن يجيب بشكل رسمي عبر حسابه على منصة "إكس".

ونفى تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" كل الأنباء الرائجة حول رغبته في الاستحواذ على نادي بريستول سيتي.

وقال: "ليس صحيحا ما يتم تداوله حول شرائه لنادي بريستول سيتي لكرة القدم"، ليضع بذلك حدا للتكهنات.

وأبدى تركي آل الشيخ في عديد المناسبات اهتمامه بكرة القدم من خلال تنظيم تظاهرات رياضية وكروية لافتة مثل كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي وكأس السوبر الإيطالي.

كما ظهر في أغلب نزالات الملاكمة العالمية من خلال استضافة هيئة الترفيه العامة في السعودية لأحداث كبرى في رياضة الفن النبيل.

  ويمتلك آل الشيخ سابقا نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم بعد أن كان استحوذ في السابق أيضا على ملكية نادي بيراميدز المصري، بطل إفريقيا وبطل آسيا وإفريقيا والمحيط الهادئ في العام الجاري.

