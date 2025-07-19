أول تحرك من مدرب نيوكاسل بعد تفاوض إيزاك مع الهلال

أدلى الإنجليزي إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد بتصريحات مثيرة حول مستقبل لاعبه السويدي ألكسندر إيزاك الذي بات واحدا من أكثر اللاعبين المطلوبين حاليا في فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2025 ـ 2026.

ويوجد ألكسندر إيزاك، الذي أحرز 23 هدفا في الدوري الإنجليزي مع نيوكاسل، على رأس قائمة تعاقدات نادي الهلال السعودي المقبلة، وذلك بعد سقوط صفقة النيجيري فيكتور أوسيمين.

وبجانب الهلال، بات إيزاك (25 عاما) موضع اهتمام متزايد من ليفربول الذي يبحث عن تعزيز خطه الهجومي بعد وفاة نجمه البرتغالي ديوغو جوتا في حادث مرور مروع قبل أسبوعين.

ولم يشارك اللاعب ذو الأصول الإريترية في المباراة الودية التي أجراها نيوكاسل أمام غلاسكو رينجرز اليوم السبت وخسرها فريقه (4 ـ0)، لكن الحديث عنه كان العنوان الأبرز للمباراة الإعدادية الأولى للفريق.

أخبار ذات علاقة رونالدو في خطر.. 3 ضحايا لانتقال ألكسندر إيزاك إلى الهلال السعودي

وبدا إيدي هاو واثقا ومتفائلا حين طُلب منه التعليق على غياب إيزاك ووجوده ضمن اهتمامات الهلال السعودي، قائلا إن "إيزاك سعيد في نيوكاسل، يحب اللاعبين والجهاز الفني والفريق كاملا، أظل واثقا من أنه سيكون معنا في بداية الموسم الجديد".

وأضاف: "غيابه عن المباراة كان قراري، لقد سافر معنا إلى غلاسكو، لكنني قررت عدم اصطحابه للمباراة بسبب التكهنات المحيطة به".

وتابع المدرب الإنجليزي: "أعرف أن لا أحد يتمنى الجلوس على المدرجات ومشاهدة المباريات خارج المستطيل الأخضر، لم يكن ذلك عادلاً بالنسبة له، لكنني واثق من أنه سيكون لاعبًا في نيوكاسل مع نهاية فترة الانتقالات".

وأثار النجم الدولي السويدي اهتمام الهلال السعودي وليفربول بشكل متزايد خلال الأيام الماضية، وبات قريبا من التوصل لاتفاق مع الهلال وفق ما أوردته تقارير عديدة.

أخبار ذات علاقة بسبب إيزاك.. ليفربول يرعب نيوكاسل

وشهد الموسم الماضي تألقا لافتا للاعب نيوكاسل في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة الإنجليزية، عندما أحرز 28 هدفا في كل المسابقات مع فريقه.

وقاد إيزاك نيوكاسل للتتويج بطلا لكأس الرابطة بعد الفوز على ليفربول في النهائي (2 ـ 1)، كما تألق خاصة في المباريات التي وضعته أمام الأندية الكبرى في البريمرليغ وأحرز في ديسمبر 2024 هاتريك في شباك ليفربول في التعادل (3 ـ 3).

وينتهي عقد ألكسندر إيزاك مع نيوكاسل في 30 يونيو 2028 بعدما انتقل إليه قادما من ريال سوسيداد قبل بداية موسم 2022 ـ 2023.