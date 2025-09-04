نجم كبير.. أكثر لاعب صدم جمهور منتخب الجزائر أمام بوتسوانا

تعرض جمهور منتخب الجزائر لصدمة غير متوقعة رغم الفوز الثمين الذي حققه الفريق، على بوتسوانا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل للجزائر محمد الأمين عمورة هدفًا، وأضاف بغداد بونجاح ثنائية حاسمة، فيما غاب التألق المنتظر عن النجم الأول للفريق.

وعززت الجزائر صدارتها للمجموعة السابعة برصيد 18 نقطة، لتقترب أكثر من حسم بطاقة العبور للمونديال.

بينما تجمد رصيد بوتسوانا عند 9 نقاط في المركز الثالث.

صدمة جمهور الجزائر

الأنظار كانت موجهة نحو القائد رياض محرز، الذي حضر أمام جماهير غفيرة جاءت لمساندة الخُضر، غير أن مستواه جاء دون التوقعات.

لم يسدد محرز أي كرة بين الخشبات الثلاث، ولم يصنع أي فرصة محققة، واكتفى ببعض التمريرات المقطوعة والتحركات الفردية التي لم تؤثر في دفاع بوتسوانا.

المفاجأة الكبرى جاءت عند خروجه في الدقيقة 67، حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1، قبل أن ينفجر الهجوم الجزائري بتسجيل هدفين متتاليين بعد دخوله سعيد بن رحمة بديلًا له، ما جعل جزءًا كبيرًا من الجمهور يربط بين تراجع الأداء الهجومي للفريق بوجود محرز على أرضية الملعب.