هدف نهائي القرن.. جمهور الأهلي يسخر من سيارة عبد الله السعيد (فيديو)

سخر جمهور الأهلي من عبدالله السعيد في ليلة خيم عليها التعادل السلبي بين الزمالك والمقاولون العرب، ليس بسبب التعادل، ولكن بسبب ارتبط بذكرى مؤلمة للقلعة البيضاء.

وخسر الزمالك فرصة تعزيز صدارته للدوري المصري الممتاز بعد تعادله دون أهداف أمام المقاولون العرب في ختام مباريات الجولة الثانية، ليبقى برصيد 4 نقاط، متساويًا مع الأهلي وبيراميدز وزد ومودرن سبورت وإنبي.

سيارة تحمل رقمًا "مشؤومًا"

بعد نهاية المباراة، وجد عبد الله السعيد نفسه محط سخرية جماهير الأهلي، لكن هذه المرة ليس بسبب النتيجة، بل بسبب رقم لوحة سيارته التي غادر بها الملعب، والتي حملت الرقم 85:45.

رقم سيارة عبدالله السعيد، وهو التوقيت نفسه الذي شهد هدف محمد مجدي أفشة الشهير في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، المُلقب بـ"نهائي القرن".

وأحرز أفشة هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 85:45، وهو الأمر الذي تسبب في سخرية جماهير النادي الأهلي من عبد الله السعيد.