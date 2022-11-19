القنوات الناقلة لكأس العالم قطر 2022

تنطلق غدا الأحد منافسات كأس العالم 2022 في قطر بمواجهة المنتخب القطري مع الأكوادور في الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

وتنقل منافسات كأس العالم على شبكة "بي إن سبورت" حيث تنقل المباراة الافتتاحية على قناتي beIN Sports HD 1 Max وbeIN Sports HD 2 Max.