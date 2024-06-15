مفاجأة كبيرة في قائمة أغلى المنتخبات في يورو 2024

خلت قائمة المنتخبات الخمسة الأعلى قيمة تسويقية من بين المنتخبات الأربع والعشرين المشاركة في نهائيات أمم أوروبا من منتخب ألمانيا البلد المنظم في مفاجأة كبيرة وفق تقدير خبراء كرة القدم وشركات تسويق اللاعبين في العالم.

وتبلغ القيمة التسويقية لكل المنتخبات في يورو 2024 أكثر من 11.37 مليار يورو فيما يتصدر المنتخب الإنجليزي قائمة أغلى المنتخبات في المسابقة.

وتتضمن قائمة الخمسة الأوائل في أرفع قيمة تسويقية للمنتخبات الأربعة والعشرين في النهائيات كلا من إنجلترا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا وهولندا.

ويتصدر منتخب الأسود الثلاثة بقيادة نجومه فيل فودين لاعب مانشستر سيتي وهاري كين هداف بايرن ميونخ وجود بيلينغهام لاعب وسط ريال مدريد منتخبات "يورو 20204" من حيث القيمة المالية وذلك بـ 1.688 مليار يورو، متقدما على منتخب فرنسا بقائدة كيليان مبابي والذي تصل القيمة التسويقية للاعبيه نحو 1.409 مليار يورو.

ويحتل منتخب البرتغال المركز الثالث بـ 1,215 مليار يورو أمام إسبانيا 1.070 ويأتي المنتخب الهولندي في المركز الخامس بقيمة تسويقية تناهز 1,056 مليار يورو.