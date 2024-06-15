مفاجأة كبيرة في قائمة أغلى المنتخبات في يورو 2024
خلت قائمة المنتخبات الخمسة الأعلى قيمة تسويقية من بين المنتخبات الأربع والعشرين المشاركة في نهائيات أمم أوروبا من منتخب ألمانيا البلد المنظم في مفاجأة كبيرة وفق تقدير خبراء كرة القدم وشركات تسويق اللاعبين في العالم.
وتبلغ القيمة التسويقية لكل المنتخبات في يورو 2024 أكثر من 11.37 مليار يورو فيما يتصدر المنتخب الإنجليزي قائمة أغلى المنتخبات في المسابقة.
وتتضمن قائمة الخمسة الأوائل في أرفع قيمة تسويقية للمنتخبات الأربعة والعشرين في النهائيات كلا من إنجلترا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا وهولندا.
ويتصدر منتخب الأسود الثلاثة بقيادة نجومه فيل فودين لاعب مانشستر سيتي وهاري كين هداف بايرن ميونخ وجود بيلينغهام لاعب وسط ريال مدريد منتخبات "يورو 20204" من حيث القيمة المالية وذلك بـ 1.688 مليار يورو، متقدما على منتخب فرنسا بقائدة كيليان مبابي والذي تصل القيمة التسويقية للاعبيه نحو 1.409 مليار يورو.
ويحتل منتخب البرتغال المركز الثالث بـ 1,215 مليار يورو أمام إسبانيا 1.070 ويأتي المنتخب الهولندي في المركز الخامس بقيمة تسويقية تناهز 1,056 مليار يورو.
أما على المستوى الفردي، يتصدر القائمة جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد ومنتخب إنجلترا وكيليان مبابي لاعب ريال مدريد ومنتخب فرنسا، بقيمة تسويقية تصل إلى 180 مليون يورو.
ويحتل فيل فودين جناح مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا المركز الثاني في قائمة الأعلى قيمة تسويقية بـ150 مليون يورو، ويأتي بوكايو ساكا لاعب آرسنال وزميل فودين في منتخب الأسود الثلاثة في المركز الثالث بـ140 مليون يورو.
في المركز الرابع يأتي فلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن ومنتخب ألمانيا بقيمة 130 مليون يورو، بينما يحتل رودري لاعب وسط مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا المركز الخامس بقيمة 120 مليون يورو. ويأتي جمال موسيالا نجم بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، وديكلان رايس لاعب وسط آرسنال ومنتخب إنجلترا في المركز السادس بنفس القيمة 120 مليون يورو.