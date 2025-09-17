مدرب مانشستر يونايتد يستهدف ضم نجم الهلال السعودي

كشفت تقارير إخبارية أن البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أبدى إعجابه الكبير بأحد نجوم نادي الهلال السعودي.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "caughtoffside"، فإن أموريم معجب بشكل خاص بمواطنه روبن نيفيز، لاعب وسط الهلال، الذي يقدم مستويات مميزة مؤخرًا مع "الزعيم" والمنتخب البرتغالي.

ولا يزال نيفيز يواصل تألقه، إذ قاد فريقه مؤخرًا لتحقيق الفوز على الدحيل القطري بنتيجة (2-1)، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأضافت أن مدرب مانشستر يونايتد يضع نيفيز ضمن اهتماماته، وقد يكون هناك انتقال محتمل بقيمة 20 مليون يورو، لكن حتى الآن لم تصدر أي خطوات رسمية بهذا الشأن.

وأوضحت أن انتقال اللاعب البرتغالي في يناير المقبل قد يكون ممكنًا بالفعل، ما يفتح أمامه فرصة جديدة للعودة إلى الدوري الأوروبي.

كما أشار التقرير إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تطورات بين مسؤولي الناديين بشأن نيفيز، الذي يعتبره أموريم خيارًا مناسبًا لتعزيز وسط ملعب "الشياطين الحمر"، خاصة في ظل حاجة الفريق الملحة للاعبين في هذا المركز.

وأكدت التقارير أيضًا أن ناديين آخرين في الدوري الإنجليزي الممتاز يرغبان في التعاقد مع نجم الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث يُعد نيفيز خيارًا واقعيًا للأندية الأوروبية بفضل خبرته الكبيرة في الملاعب.

يُذكر أن إدارة بورتو كانت قد أبدت هي الأخرى رغبتها في استعادة خدمات لاعبها السابق نيفيز، الذي انتقل إلى وولفرهامبتون واندررز في صيف 2017، وذلك خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وانضم روبن نيفيز (28 عامًا) إلى الهلال في يوليو 2023، قادمًا من وولفرهامبتون في صفقة بلغت قيمتها 55 مليون يورو.