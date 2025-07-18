الفلوس والغيرة تدمر غرفة الملابس.. أسطورة الزمالك يصعق الأهلي بتصريح ناري

أطلق خالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق، تصريحاً نارياً بشأن الأهلي المصري المنافس التقليدي لناديه.

وحمل الغندور شارة قيادة الزمالك لسنوات كما كان أحد أبرز نجوم الفريق الأبيض في التسعينيات من القرن الماضي وساهم في تحقيق العديد من الألقاب على رأسها دوري أبطال أفريقيا 2002.

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وقال الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك:"الفلوس والغيرة تدمر غرفة الملابس في أي نادٍ".

وأضاف:"ليس شرطاً أن تملك أفضل اللاعبين ولكن الأهم أن يكون لديك لاعبون يحبون بعضهم البعض ولديهم رضا بعقودهم مع الفريق وعندهم دوافع لإثبات أنفسهم".

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وأتم قائلاً:"الدليل هذا الموسم ريال مدريد الإسباني وقبله باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي".

ويواجه الأهلي المصري أزمات عديدة بسبب كثرة النجوم في فريقه بعد مطالبة بعض اللاعبين تعديل عقودهم ورفع رواتبهم السنوية وعلى رأسهم إمام عاشور ومروان عطية.

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ويرغب الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق، في الرحيل لخوض تجربة جديدة بقميص كولومبوس كرو الأمريكي الذي تحرك بشكل رسمي لضم اللاعب.

وسافرت بعثة الأهلي صباح اليوم الجمعة لخوض معسكر تدريبي في تونس يشهد مباراتين وديتين استعداداً للموسم الجديد.