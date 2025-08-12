كانت "نزوة".. واندا نارا تتلقّى "صفعة" من صديقها الجديد

تلقت عارضة الأزياء والمؤثرة الأرجنتينية واندا نارا صفعة من صديقها الجديد "إل غانتي" الذي ظهر معها، مؤخراً، في مشهد لافت للأنظار.

وانتشرت صور لمطرب الراب الأرجنتيني إل غانتي مع واندا نارا وهو ما فتح باب التكهنات حول صداقة قوية بينهما، خاصة أن المغني الشهير وجه رسالة شكر إلى واندا على دعمه في منشور عبر حسابه على موقع إنستغرام.

المفاجأة الصادمة أن "إل غانتي" تصالح مع صديقته تامارا بايز، ووالدة ابنته جامايكا، وأطلق تصريحات نارية بشأن علاقته بواندا نارا.

وقال إل غانتي في تصريحات تلفزيونية إنه يتمنى إنجاب طفل آخر من صديقته الحالية تامارا، مؤكداً أنه يشعر بحالة رائعة بعد عودته إلى صديقته وابنته.

وأضاف المطرب الأرجنتيني:" العائلة أولاً بالنسبة لي، تصالحت مع تامارا بعد أن ذهبت إلى منزله، وانتهى الأمر بعد خلاف سريع".

وواصل:" تكفيني السعادة التي أعيشها حالياً، وأقول لـ تامارا إن أي شيء آخر كان مجرد نزوة".

ورد إل غانتي على سؤال من المذيع حول علاقته بواندا قائلاً:" أتمنى كل الخير لها، ودائماً أنصحها باستعادة عائلتها".

واندا نارا دخلت في خلاف حاد مع طليقها النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان الإيطالي السابق وصل إلى ساحات القضاء بعد أنباء أفادت بخيانة واندا للاعب مع زميله السابق، وهو ما أدى إلى انفصالهما.