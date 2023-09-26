إصابات غولر.. هل تعاقد ريال مدريد مع هازارد جديد؟
تلقّى جمهور ريال مدريد صفعة قوية، بعد الإعلان عن تعرض النجم التركي الشاب أردا غولر لإصابة جديدة، ستبعده عن الملاعب لبضعة أسابيع أخرى، وذلك وفقًا للبيان الطبي الذي أصدره النادي، اليوم الثلاثاء.
وبدأ جمهور "الميرنغي" يقارن اللاعب بنجم الفريق السابق البلجيكي إيدن هازارد، الذي لاحقته لعنة الإصابات منذ انضمامه للفريق، حتى رحل عنه دون أن يترك بصمة تذكر.
وما زال غولر لم يخضْ أي مباراة مع ريال مدريد حتى الآن، سواء على الصعيد الودي أو الرسمي، حيث تعرّض لإصابة بعد وصوله إلى النادي ببضعة أيام، واحتاج كل الفترة الماضية للتعافي منها.
وقال ريال مدريد في بيانه: "بعد الفحوصات التي أُجريت للاعبنا أردا غولر من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في العضلة المستقيمة لفخذه الأيسر، بانتظار التطورات".
وبالتالي لن يتواجد اللاعب الشاب في مباراة لاس بالماس، غدًا، كما أنه سيغيب عن الملاعب قرابة 3 أسابيع بحسب ما جاء في تقرير صحيفة "ماركا"، مما يعني أن عودته ستمتد لما بعد التوقف الدولي المقبل.
وانضم غولر لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة تمنى الجميع بها أن تحل محل البلجيكي هازارد.
مأساة هازارد
رحل هازارد عن ريال مدريد بعد 4 مواسم لم يحقق فيها اللاعب المتوقع منه خلال هذه الفترة بعد أن دمرته الإصابة في موسمه الأول، لينال لقب "اللاعب الزجاجي"، ويصبح من أفشل الصفقات في تاريخ النادي الإسباني.
المهاجم البلجيكي لم يقدم أوراق اعتماده منذ دخوله قلعة "سانتياغو برنابيو"، مكتفيًا بالمشاركة في 76 مباراة فقط على مدار 4 مواسم، ولم يسجل خلالها سوى 7 أهداف، وصنع 11 هدفًا فقط.
هازارد انضم لريال مدريد في صفقة تاريخية، مقابل 122 مليون يورو، قادمًا من تشيلسي، وذلك من أجل تعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، العام 2019، لكنه لم يسلم من الإصابات التي أبعدته 501 يوم بداعي الإصابة فقط، حيث تعرض لـ19 إصابة مختلفة منذ وصوله إلى الفريق الملكي.
كما أعلن إيدين هازارد اعتزاله اللعب الدولي بشكل رسمي بعد خروج منتخب بلجيكا من كأس العالم، وذلك بعد مسيرة طويلة شارك خلالها في 126 مباراة، وسجل 33 هدفًا، وقدَّم 36 تمريرة حاسمة.
أردا غولر
ذلك المصير يخشى أردا غولر أن يواجهه، رغم أنه لم يأتِ بنجومية هازارد، لكنه في نفس المركز، ويواجه نفس البداية الصعبة التي واجهها النجم البلجيكي.
وقال أحد المغردين ويدعى رضا بن يحيى، عبر حسابه على منصة "إكس": "يبدوا أن هازارد ترك مكانه إلى أردا غولر، لكن ليس في الملعب بل في مستشفى ريال مدريد الذي ظن الجميع أنه بعد خروج هازارد لن تكون الزيارات كثيرة مثلما كان يفعل البلجيكي فترة بقائه في الريال".
الأمر الذي يدخل الطمأنينة على قلوب مشجعي ريال مدريد هو صغر عمر غولر، وربما يحتاج اللاعب إلى تدريبات تأهيلية خاصة لرفع مستوى لياقته البدنية وحمايته من الإصابات مستقبلاً.
غولر ولد، في فبراير 2005، ويبلغ من العمر 18 عامًا، وطوله 1.76متر، ويجيد اللعب بقدمه اليسرى.
وخلال الموسم الماضي في الدوري التركي، لعب غولر مع فنربخشة 20 مباراة، بدأ 11 منها أساسيًا، وبلغ متوسط دقائقه للمباراة 46 دقيقة، وسجل 4 أهداف، وصنع 3، وتلقى بطاقة صفراء واحدة.
وتأتي إصابة غولر عقب الغيابات الأخيرة التي طالت داني كارفخال وفينيسيوس جونيور، وهو الثنائي الذي سيبتعد بسبب إصابات عضلية، بينما من المتوقع أن يغيب تيبو كورتوا وإيدر ميليتاو عن الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي.