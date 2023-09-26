إصابات غولر.. هل تعاقد ريال مدريد مع هازارد جديد؟

تلقّى جمهور ريال مدريد صفعة قوية، بعد الإعلان عن تعرض النجم التركي الشاب أردا غولر لإصابة جديدة، ستبعده عن الملاعب لبضعة أسابيع أخرى، وذلك وفقًا للبيان الطبي الذي أصدره النادي، اليوم الثلاثاء.

وبدأ جمهور "الميرنغي" يقارن اللاعب بنجم الفريق السابق البلجيكي إيدن هازارد، الذي لاحقته لعنة الإصابات منذ انضمامه للفريق، حتى رحل عنه دون أن يترك بصمة تذكر.

وما زال غولر لم يخضْ أي مباراة مع ريال مدريد حتى الآن، سواء على الصعيد الودي أو الرسمي، حيث تعرّض لإصابة بعد وصوله إلى النادي ببضعة أيام، واحتاج كل الفترة الماضية للتعافي منها.

وقال ريال مدريد في بيانه: "بعد الفحوصات التي أُجريت للاعبنا أردا غولر من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في العضلة المستقيمة لفخذه الأيسر، بانتظار التطورات".