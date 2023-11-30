أس: ليفاندوفسكي يبدو وكأنه يقترب بشكل خطير من النهاية
تحدثت صحيفة "أس" عن تراجع مستوى روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الموسم الحالي.
وقالت الصحيفة في تقرير: "من الواضح أن شيئًا ما يحدث مع ليفاندوفسكي، لا يزال لديه مظاهر مميزة، وقد منح برشلونة بالفعل هذا الموسم نقاطا (10 نقاط) بفضل أهدافه ضد سيلتا فيغو، ألافيس، فياريال، وأوساسونا.
وبحسب "أس" فإن هناك لحظات يبدو فيها ليفاندوفسكي وكأنه يقترب بشكل خطير من النهاية.
وأوضحت أنه في الدقيقة 70 من مباراة برشلونة وبورتو يوم الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا، ابتكر جواو كانسيلو تمريرة رائعة إلى جواو فيليكس، الذي تفوق على منافسه وأعطى الكرة لليفاندوفسكي.
لكن ليفاندوفسكي لم يحسن التعامل مع الكرة، وقالت الصحيفة إن المهاجم البولندي كان بطيئًا، وبلغت دقة تمريراته 60٪ أمام بورتو.
وبالكاد لمس ليفاندوفسكي الكرة 4 مرات في منطقة الجزاء.
ووفقا لصحيفة "أس" فإن أزمة ليفاندوفسكي، الذي لم يسجل في آخر ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا، وهو أمر لم يحدث له في المسابقة منذ 2012، خطيرة، لأنها تعطي أيضًا الشعور بانفصاله عن بقية زملائه.
ونقلت الصحيفة الإسبانية عن تشافي مدرب برشلونة قوله: "في النهاية، لاعب كرة القدم أناني بطبيعته، والأكثر من ذلك هو الهداف الذي يريد التسجيل".
وأكدت الصحيفة أن لاعبي خط الوسط لم يتواصلوا مع ليفاندوفسكي، حيث لم يمرر بيد ري وإلكاي غوندوغان الكرة للاعب طوال المباراة.
ومن الجناحين، جواو فيليكس ورافينيا حصل ليفاندوفسكي على ثلاثة وأربعة كرات على التوالي.
وقالت الصحيفة إن تشافي لم يجرؤ بعد على استبدال ليفاندوفسكي البالغ من العمر 35 عامًا.
وأوضحت أن التوقيع مع المهاجم البرازيلي فيتور روكي سيكون المقياس النهائي للضغط على ليفاندوفسكي الذي لا يزال أمامه عامان ونصف في عقده مع برشلونة.
ولكن هناك بالفعل تكهنات حول مستقبله حيث يرتبط بالانتقال إلى السعودية أو الولايات المتحدة.
وسجل ليفاندوفسكي 8 أهداف وصنع 4 في 16 مباراة مع برشلونة الموسم الحالي في مختلف المسابقات.