أس: ليفاندوفسكي يبدو وكأنه يقترب بشكل خطير من النهاية

تحدثت صحيفة "أس" عن تراجع مستوى روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الموسم الحالي.

وقالت الصحيفة في تقرير: "من الواضح أن شيئًا ما يحدث مع ليفاندوفسكي، لا يزال لديه مظاهر مميزة، وقد منح برشلونة بالفعل هذا الموسم نقاطا (10 نقاط) بفضل أهدافه ضد سيلتا فيغو، ألافيس، فياريال، وأوساسونا.

وبحسب "أس" فإن هناك لحظات يبدو فيها ليفاندوفسكي وكأنه يقترب بشكل خطير من النهاية.

وأوضحت أنه في الدقيقة 70 من مباراة برشلونة وبورتو يوم الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا، ابتكر جواو كانسيلو تمريرة رائعة إلى جواو فيليكس، الذي تفوق على منافسه وأعطى الكرة لليفاندوفسكي.