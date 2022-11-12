استبعاد دي خيا وراموس وانضمام فاتي أبرز مفاجآت تشكيلة إسبانيا لكأس العالم
شهدت القائمة النهائية لإسبانيا بطلة العالم 2010 عدة مفاجآت سواء بضم لاعبين غير متوقعين أو استبعاد اخرين كان يظنون أن مكانهم بات محجوزًا ضمن تشكيلة المدير الفني لويس إنريكي.
وأعلن لويس إنريكي قائمة 26 لاعبًا سيذهبون إلى قطر لمحاولة الفوز بكأس العالم للمرة الثانية، بينما انضم هوغو جيامون مدافع فالنسيا على حساب إنياغو مارتينيز الذي بدا وكأنه لاعب أساسي.
كما انضم مهاجم برشلونة الشاب أنسو فاتي رغم غيابه عن القائمة الأخيرة للفريق خلال فترة التوقف الدولية، في سبتمبر/أيلول الماضي، لكن مهاجم النادي الكتالوني سيذهب إلى قطر.
وكان أنسو فاتي أحد أكبر اللاعبين المشكوك في مشاركتهم في كأس العالم، لكن لويس إنريكي قال عنه: "قررت الليلة الماضية مع طاقمي ضمه" دون ذكر اسم لاعب برشلونة، ثم اعترف أن هذا كان صداعًا رئيسًا له. في النهاية، سيكون مهاجم برشلونة، رغم أنه بعيد حاليًا عن أفضل أداء له، أحد أسلحة لاروخا في المونديال.
وقام لويس إنريكي بتكوين فريق من 8 مدافعين و7 لاعبي خط وسط و 8 مهاجمين. فريق شاب للغاية، على حد تعبير المدرب الذي قال "لن يموت من الخوف". سيأخذ المدرب إلى قطر 26 لاعبًا، برأيه، هم الأقدر على تنفيذ الخطة التي يفكر فيها.
كما كان من أبرز المفاجآت استبعاد حارس مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا، والقائد السابق سيرجيو راموس، وجيرارد بيكيه رغم ما تردد عن انضمامهم للتشكيلة في المونديال.
الكتلة الدفاعية المتوقعة
لم يغير لويس إنريكي هيكل حراس المرمى على الإطلاق، مع بقاء أوناي سيمون، وروبرت سانشيز، وديفيد رايا، في الدفاع، وسيكون هناك داني كارفاخال، وسيزار أزبليكويتا كظهيرين. وإيمريك لابورت، وإريك غارسيا، وباو توريس، وهوغو جيامون، في قلب الدفاع، وخوسيه غايا، وجوردي ألبا، على الجانب الأيسر.
كما لم تكن هناك مستجدات كبيرة في خط الوسط، وفي النهاية، لم ينضم ميكل ميرينو للقائمة، ولا فابيان رويز، ولا تياغو الكانتارا، بينما اعتمد لويس إنريكي على المخضرم سيرجيو بوسكيتس، ورودري، وكوكي، وجافي، وبيدري، وماركوس يورينتي، وكارلوس سولير، وفي الهجوم سيوجد فيران توريس، ونيكو وليامز، وألفارو موراتا، وماركو أسينسيو، وبابلو سارابيا، وداني أولمو وفاتي.