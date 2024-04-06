بعد هجومه على زملائه.. مفاجأة بشأن مستقبل بنزيما

فجّر الإيطالي فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، مفاجأة بشأن مستقبل الفرنسي كريم بنزيما مع نادي الاتحاد السعودي.

وكان بنزيما قد أبدى ضيقه من كثرة الانتقادات التي تطاله؛ بسبب عدم تسجيله للأهداف مع فريقه، منتقدًا زملاءه في الفريق.

وقال النجم الفريق في تصريحات تلفزيونية: "لا أعلم ماذا أقول للجماهير، لكننا بحاجة لجماهيرنا، ويجب أن نؤمّن بأنفسنا. صحيح أنني لم أسجل منذ مدة لكنني أحاول في كل مباراة، وسأستمر بالمحاولة حتى أتمكن من التسجيل، وبالنسبة لي الأهم من تسجيلي هو الفوز".

وأوضح: "بنزيما مع الاتحاد ليس هو بنزيما في ريال مدريد؛ لأن المباريات تختلف واللاعبون يختلفون. أنا بحاجة لمساعدة زملائي في الميدان. لا أستطيع تحقيق الفوز بمفردي، وأحتاج للاعبين آخرين وأشياء كثيرة".

وأشار: "لا يمكن الحديث عن مستقبلي في هذه الفترة، وكل يوم هناك أخبار عن انتقالي، المهم حاليًا أنني هنا، وسنرى ما سيحدث في المستقبل".