أحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، هدفًا رائعًا في شباك التعاون، خلال مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ويلعب النصر، بقيادة الهداف كريستيانو رونالدو الذي يبحث عن أول لقب له في السعودية، أمام التعاون رابع الدوري الموسم الماضي.

وكان النصر متقدمًا على التعاون في الشوط الأول بهدف أحرزه أيمن يحيى، ولكن رونالدو عزز تقدم فريقه بالهدف الثاني.

وسجل رونالدو هدفه بعد تمريرة سحرية من سلطان الغنام، ليقابلها رونالدو مباشرة بتسديدة قوية في شباك التعاون.

وتُوج رونالدو بجائزة هداف الدوري في أول موسم كامل يخوضه في السعودية، لكنه لا يزال ينتظر نيل لقبه الأول مع النصر، ويأمل أن تكون بداية نهاية هذا الانتظار عندما يواجه التعاون الذي تقدم على الاتحاد في ترتيب الموسم الماضي لينتزع مقعده في المربع الذهبي، ويبلغ دوري أبطال آسيا 2.

ونجح رونالدو في زيارة شباك منافسه بعدما سجل في مرماه لأول مرة في مباراة الجولة الـ 19 للموسم الماضي، واكتفى بصناعة هدفين في أول مباراتين أمام التعاون.