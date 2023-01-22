آخر تطورات مفاوضات الأهلي المصري مع جاكسون موليكا.. وحقيقة عرض ويجان لضم محمد الشناوي
يسابق مسؤولو الأهلي المصري الزمن لحسم صفقة التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد بعد تمسك السويسري "مارسيل كولر" المدير الفني للفريق بتدعيم الخط الأمامي خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وقال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي لـ"إرم نيوز" إن أمير توفيق مدير التعاقدات في "القلعة الحمراء" يتواجد حاليًا في أوروبا من أجل الترتيب لحسم صفقة المهاجم الجديد.
وأشار إلى أن إدارة الأهلي وضعت اسم الكونغولي الدولي جاكسون موليكا مهاجم بشكتاش التركي كأولوية للتعاقد معه، في شهر يناير الحالي، خاصة في ظل موافقة كولر على ضمه.
وأوضح أن الأهلي قدم عرضًا رسميًا بالفعل للتعاقد مع موليكا، وتتبقى الاتفاقات المالية التي تعد نقطة الخلاف الأبرز حاليًا بين الناديين.
وتعاقد بشكتاش، في الساعات الماضية، مع الدولي الكاميروني فينسنت أبوبكر قادمًا من النصر السعودي، وهو ما زاد من فرص الأهلي في ضم موليكا.
وقدم الأهلي عرضين لضم موليكا، الأول يشمل الإعارة لنهاية الموسم مقابل مليون دولار بجانب سداد 3 ملايين أخرى بنهاية فترة الإعارة كبند رئيس لشراء عقده، بينما يبقى العرض الثاني ضم موليكا نهائيًا مقابل 3.5 مليون دولار.
حقيقة عرض ويجان لضم الشناوي
وفي الوقت ذاته، ترددت أنباء حول وصول عرض رسمي من نادي ويجان الإنجليزي لاستعارة الحارس الدولي محمد الشناوي لنهاية الموسم من الأهلي.
إلا أن المصدر أكد أن الأهلي لم يصله عرض رسمي لرحيل الشناوي، موضحًا أنه لا نية للتفريط في خدمات الشناوي، خاصة أنه من العناصر الأساسية في التشكيلة الحمراء.
وكان الأهلي قد فاز بثلاثية دون ردٍ على غريمه التقليدي الزمالك، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأحمر رصيده إلى 34 نقطة، ويبتعد بصدارة المسابقة، في حين توقف رصيد الأبيض عند 26 نقطة يحتل بها المركز الرابع.
ورغم فوزه الكبير على غريمه الزمالك 3-0، فإن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، قرر طي صفحة الانتصار استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وقال مدير الكرة في الأهلي سيد عبد الحفيظ: "الحمد لله على الفوز، ولكن، بالطبع، لا نريد الوقوع في فخ الموسم الماضي، حينما فزنا على الزمالك بخماسية، إلا أننا خسرنا بطولة الدوري في النهاية".
وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "سنغلق فورًا صفحة الزمالك من أجل الاستعداد لمباراة البنك الأهلي الثلاثاء المقبل".