النصر السعودي يحسم مصير لاعبيه المعارين
حسم نادي النصر السعودي، مصير لاعبيه المعارين، وموقفهم من العودة إلى الفريق خلال منافسات الموسم المقبل.
ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية، تقريرًا قالت فيه إن البرتغالي لويس كاسترو مدرب الفريق، قرر عودة لاعب واحد فقط من اللاعبين المعارين، وهو مختار علي.
مختار علي، أعير إلى الفتح في الموسم الماضي، وقرر كاسترو إعادته لصفوف الفريق في الموسم المقبل.
وقالت الصحيفة إن تجربة مختار مع نادي الفتح نالت إعجاب المدرب البرتغالي، إذ شارك في 33 مباراة ما بين النصر والفتح، وقدم مستوى متميزا.
واستخرج نادي النصر تأشيرة مختار، بالفعل، من أجل المغادرة مع البعثة إلى معسكر ينظمه "العالمي" في البرتغال، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.
كما أبلغ المدرب البرتغالي إدارة النصر، بعدم حاجته إلى معاري الموسم الماضي، بمن فيهم الإيفواري جيسلان كونان، المعار إلى الفيحاء، ومواطنه سيكو فوفانا، الذي انتقل إلى الاتفاق، إضافة إلى منصور الشمري، وحمد المنصور، وفهد الزبيدي، وأمين بخاري، وماجد قشيش، وآسر هوساو.
وأنهى نادي النصر الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري السعودي برصيد 82 نقطة.