النصر السعودي يحسم مصير لاعبيه المعارين

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية، تقريرًا قالت فيه إن البرتغالي لويس كاسترو مدرب الفريق، قرر عودة لاعب واحد فقط من اللاعبين المعارين، وهو مختار علي.

مختار علي، أعير إلى الفتح في الموسم الماضي، وقرر كاسترو إعادته لصفوف الفريق في الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة إن تجربة مختار مع نادي الفتح نالت إعجاب المدرب البرتغالي، إذ شارك في 33 مباراة ما بين النصر والفتح، وقدم مستوى متميزا.

واستخرج نادي النصر تأشيرة مختار، بالفعل، من أجل المغادرة مع البعثة إلى معسكر ينظمه "العالمي" في البرتغال، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.