تعادل درامي بين الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري (فيديو)

وطرد الحكم محمود علاء لاعب الزمالك في الدقيقة 82.

وفي آخر 10 مباريات بين الزمالك وبيراميدز في مختلف المسابقات فاز الزمالك 5 مرات، وتعادلا 5 مرات فاز بيراميدز في واحدة منها بضربات الترجيح.

وحصل كل فريق على نقطة، علما أن الأهلي، حامل اللقب، تغلب أمس الأربعاء 4/0 على المصري البورسعيدي.

ويلعب الزمالك مع المقاولون العرب ثم مع أرتا سولار في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أما بيراميدز فيلاقي البنك الأهلي ثم يلعب مع آرمى باتريوريتيك في دوري أبطال أفريقيا.