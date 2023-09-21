تعادل درامي بين الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري (فيديو)
انتهت مباراة الزمالك وضيفه بيراميدز على التعادل 2/2 اليوم الخميس في الجولة الأولى من الدوري المصري.
وعلى ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة سجل عبدالله السعيد هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 24، وتعادل نبيل عماد (دونغا) للزمالك في الدقيقة 57.
وأحرز السنغالي إبراهيما نداي هدفا ثانيا للزمالك في الدقيقة 62، لكن رمضان صبحي وقع هدف التعادل لبيراميدز في الدقيقة 77.
وطرد الحكم محمود علاء لاعب الزمالك في الدقيقة 82.
وفي آخر 10 مباريات بين الزمالك وبيراميدز في مختلف المسابقات فاز الزمالك 5 مرات، وتعادلا 5 مرات فاز بيراميدز في واحدة منها بضربات الترجيح.
وحصل كل فريق على نقطة، علما أن الأهلي، حامل اللقب، تغلب أمس الأربعاء 4/0 على المصري البورسعيدي.
ويلعب الزمالك مع المقاولون العرب ثم مع أرتا سولار في كأس الكونفدرالية الأفريقية.
أما بيراميدز فيلاقي البنك الأهلي ثم يلعب مع آرمى باتريوريتيك في دوري أبطال أفريقيا.